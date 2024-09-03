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Регион

Украина потеряла более 9300 солдат за время боёв в Курской области

3 сентября, 11:30
Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия потеряла свыше 9 300 солдат за время боевых действий в приграничных районах Курской области, которые начались после проникновения бойцов ВСУ на территорию российского региона в начале августа. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что уничтожение вражеских отрядов под Курском продолжается.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9 300 военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подсчитали в Минобороны.

Не менее внушительны потери ВСУ в боевой технике под Курском ВСУ – за время убийственной операции они потеряли 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 БТР, 561 бронемашину, 273 автомобиля, 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок РСЗО, в том числе шесть HIMARS и две MLRS производства США. Но и это не всё. Также российские военные уничтожили в области восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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Накануне сообщалось, что сапёры российского МЧС за прошедшие сутки обезвредили два взрывоопасных предмета в Курском регионе. За всё время проведения работ сапёры уничтожили свыше 310 боеприпасов на площади более 23 гектаров.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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