Украинская армия потеряла свыше 9 300 солдат за время боевых действий в приграничных районах Курской области, которые начались после проникновения бойцов ВСУ на территорию российского региона в начале августа. Об этом сообщили в Минобороны России, отметив, что уничтожение вражеских отрядов под Курском продолжается.

Не менее внушительны потери ВСУ в боевой технике под Курском ВСУ – за время убийственной операции они потеряли 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 БТР, 561 бронемашину, 273 автомобиля, 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок РСЗО, в том числе шесть HIMARS и две MLRS производства США. Но и это не всё. Также российские военные уничтожили в области восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.