Сгорели на работе: Танк ВСУ с экипажем настигла огненная кара под Курском
Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ «Ланцетом» в курском приграничье
Российский ударный дрон «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ и опубликовали зрелищное видео уничтожения техники врага, на котором запечатлен взрыв и разгоревшийся в боевой машине пожар.
Удар «Ланцета» сжёг танк ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк боевиков ВСУ был уничтожен», — рассказали в министерстве.
«Ланцеты» успешно испепеляют технику противника не только в российском регионе, но и по всей линии фронта — ударный контур этих беспилотников весьма велик. Ранее в Минобороны показали видео уничтожения двух украинских БМП в Сумской области, ставшей плацдармом для атаки в приграничье смежного российского региона. Там же российские военные разнесли 600-метровую колонну грузовиков, которые ВСУ использовали для переброски личного состава и вооружения под видом зерна в Курскую область.
Telegram / Минобороны России