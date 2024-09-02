Сгорели на работе: Танк ВСУ с экипажем настигла огненная кара под Курском

Российский ударный дрон «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ и опубликовали зрелищное видео уничтожения техники врага, на котором запечатлен взрыв и разгоревшийся в боевой машине пожар.