Появилось эпичное видео уничтожения 600-метровой колонны ВСУ на пути в Курскую область

Военкоры опубликовали видео российского удара по колонне ВСУ в Сумской области, которая направлялась в Курскую область. Российские военные заметили переброску тыловых резервов, но решили не атаковать сразу, а дождаться, пока колонна станет длиннее, чтобы нанести ей максимальный возможный урон. В итоге одним ударом было уничтожено более 20 единиц техники. Об этом пишет телеграм-канал «НгП раZVедка».

Уничтожение колонны ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / «НгП раZVедка»

Южнее города Сумы ВС РФ увидели колонну ВСУ. Поняв, что украинская армия перебрасывает технику, российские военные решили дождаться, пока вся она будет стянута в одно место, чтобы нанести сокрушительный удар по колонне.

«В районе 20:00 вражеская колонна растянувшаяся к тому моменту на 600 метров была подкараулена и разбита массированными ударами на марше, в 5 километрах южнее населённого пункта Верхняя Сыроватка, только по предварительным подсчётам враг понёс потери до роты (в роте от 45 до 360 солдат. — Прим. Life.ru) живой силы, а также свыше 20 единиц техники», — сказано в сообщении.

"Рыбарь" пишет, что по колонне ВСУ нанесли два удара ОТРК «Искандер», после чего технику и боевиков атаковал комплекс "Торнадо-С". Прокуратура Украины опубликовала фото горящей техники, заявив, что ВС России якобы нанесли удар по "колоне зерновозов".