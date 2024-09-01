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1 сентября, 10:21

Появилось эпичное видео уничтожения 600-метровой колонны ВСУ на пути в Курскую область

Уничтожение колонны ВСУ в Сумах по пути к Курской области попало на видео

Уничтожение 600-метровой колонны ВСУ в Сумской области. Обложка © Прокуратура Сумской области

Уничтожение 600-метровой колонны ВСУ в Сумской области. Обложка © Прокуратура Сумской области

Военкоры опубликовали видео российского удара по колонне ВСУ в Сумской области, которая направлялась в Курскую область. Российские военные заметили переброску тыловых резервов, но решили не атаковать сразу, а дождаться, пока колонна станет длиннее, чтобы нанести ей максимальный возможный урон. В итоге одним ударом было уничтожено более 20 единиц техники. Об этом пишет телеграм-канал «НгП раZVедка».

Уничтожение колонны ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / «НгП раZVедка»

Южнее города Сумы ВС РФ увидели колонну ВСУ. Поняв, что украинская армия перебрасывает технику, российские военные решили дождаться, пока вся она будет стянута в одно место, чтобы нанести сокрушительный удар по колонне.

«В районе 20:00 вражеская колонна растянувшаяся к тому моменту на 600 метров была подкараулена и разбита массированными ударами на марше, в 5 километрах южнее населённого пункта Верхняя Сыроватка, только по предварительным подсчётам враг понёс потери до роты (в роте от 45 до 360 солдат. — Прим. Life.ru) живой силы, а также свыше 20 единиц техники», — сказано в сообщении.

"Рыбарь" пишет, что по колонне ВСУ нанесли два удара ОТРК «Искандер», после чего технику и боевиков атаковал комплекс "Торнадо-С". Прокуратура Украины опубликовала фото горящей техники, заявив, что ВС России якобы нанесли удар по "колоне зерновозов".

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Как уже писал Life.ru российская армия сравняла с землёй украинскую колонну из грузовиков, которые были доверху набиты взрывчаткой и двигались к курскому приграничью. В ВСУ рассказали, что это были машины с зерном, однако подполье сообщило, что «зерновозы» детонировали ещё несколько часов.

Владимир Озеров
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