«Никогда не видел такой скорости»: В ВСУ пожаловались на молниеносное продвижение ВС РФ к Красноармейску

Российские войска успешно продвигаются по направлению к Красноармейску в ДНР. Об этом заявил неназванный командир украинского подразделения воздушной разведки в интервью британской газете The Daily Telegraph.

«Я никогда не видел такой скорости [российского продвижения — прим. Life.ru]. Это очень быстро. Наши проблемы все те же: у нас нет пехоты, недостаточно артиллерии или боеприпасов. У нас недостаточно беспилотников», — сказал украинский военный.