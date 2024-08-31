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Регион
31 августа, 15:01

«Никогда не видел такой скорости»: В ВСУ пожаловались на молниеносное продвижение ВС РФ к Красноармейску

The Daily Telegraph: Российские войска молниеносно продвигаются к Красноармейску

Российские войска успешно продвигаются по направлению к Красноармейску в ДНР. Об этом заявил неназванный командир украинского подразделения воздушной разведки в интервью британской газете The Daily Telegraph.

«Я никогда не видел такой скорости [российского продвижения — прим. Life.ru]. Это очень быстро. Наши проблемы все те же: у нас нет пехоты, недостаточно артиллерии или боеприпасов. У нас недостаточно беспилотников», — сказал украинский военный.

Он также отметил, что сейчас на данном направлении ситуация для ВСУ «крайне трудная». По его приблизительным подсчётам, количество российских бойцов превосходит украинских в пять раз. Прямо сейчас ВС РФ идут на прорыв фланга по трассе на Красноармейск, успешно преодолевая сопротивление, заявил представитель ВСУ.

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Ранее Генштаб заявил о «напряжённой» ситуации для ВСУ в районе Красноармейска. Российская армия сформировала там мощный наступательный кулак и параллельно развивает успех на смежных участках фронта. В ЦРУ уже признали, что ВС РФ добиваются успехов в районе Красноармейска в ДНР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Мария Любицкая
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