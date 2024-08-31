Фронт сыпется: Киев перебросил одну из последних наступательных бригад под Красноармейск
Forbes: Киев перебросил под Красноармейск наступательную бригаду «Кара-Даг»
Украинское командование перебросило под Красноармейск (украинское название — Покровск) наступательную бригаду Нацгвардии «Кара-Даг», сообщает Forbes со ссылкой на источники. Речь идёт об одном из немногих наступательных формирований численностью до двух тысяч бойцов.
«Отчаянно желая укрепить оборону вокруг Покровска, <...> украинская Нацгвардия развернула бригаду «Кара-Даг», — говорится в материале.
Как отмечают журналисты, перемещение бригады с её обычных позиций на юге Незалежной на незнакомый участок фронта на востоке свидетельствует о тяжёлом положении ВСУ под Покровском. Издание пишет, что бригада «Кара-Даг» была сформирована в 2014 году, она участвовала в боях в 2022 году под Мелитополем, затем получила тяжёлое вооружение, включая танки Т-64. Источники газеты при этом подчёркивают, что отправка бригады не остановит наступление ВС РФ.
Ранее Генштаб заявил о «напряжённой» ситуации для ВСУ в районе Красноармейска. Российская армия сформировала там мощный наступательный кулак и параллельно развивает успех на смежных участках фронта. Тем временем в ЦРУ признали, что ВС РФ добиваются успехов в районе Красноармейска в ДНР.
Telegram / V_Zelenskiy_official