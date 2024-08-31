Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 12:55

Фронт сыпется: Киев перебросил одну из последних наступательных бригад под Красноармейск

Forbes: Киев перебросил под Красноармейск наступательную бригаду «Кара-Даг»

Украинское командование перебросило под Красноармейск (украинское название — Покровск) наступательную бригаду Нацгвардии «Кара-Даг», сообщает Forbes со ссылкой на источники. Речь идёт об одном из немногих наступательных формирований численностью до двух тысяч бойцов.

«Отчаянно желая укрепить оборону вокруг Покровска, <...> украинская Нацгвардия развернула бригаду «Кара-Даг», — говорится в материале.

Стало известно о прорыве обороны ВСУ на Красноармейском направлении
Стало известно о прорыве обороны ВСУ на Красноармейском направлении

Как отмечают журналисты, перемещение бригады с её обычных позиций на юге Незалежной на незнакомый участок фронта на востоке свидетельствует о тяжёлом положении ВСУ под Покровском. Издание пишет, что бригада «Кара-Даг» была сформирована в 2014 году, она участвовала в боях в 2022 году под Мелитополем, затем получила тяжёлое вооружение, включая танки Т-64. Источники газеты при этом подчёркивают, что отправка бригады не остановит наступление ВС РФ.

Ранее Генштаб заявил о «напряжённой» ситуации для ВСУ в районе Красноармейска. Российская армия сформировала там мощный наступательный кулак и параллельно развивает успех на смежных участках фронта. Тем временем в ЦРУ признали, что ВС РФ добиваются успехов в районе Красноармейска в ДНР.

«Сажают цветы вместо укреплений»: На Украине допустили уничтожение «Южной» группировки ВСУ
«Сажают цветы вместо укреплений»: На Украине допустили уничтожение «Южной» группировки ВСУ
Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров