Сапёры МЧС России обезвредили 310 боеприпасов в Курской области

Сапёры российского МЧС за прошедшие сутки обезвредили два взрывоопасных предмета в Курском регионе. За всё время проведения работ сапёры уничтожили свыше 310 боеприпасов на площади более 23 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России три раза привлекались к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории двух районов области. Обнаружены и уничтожены два взрывоопасных предмета. Всего с начала проведения работ в Курской области сапёрами МЧС России уничтожено 310 боеприпасов, обследовано более 23 гектаров», — указано в публикации.