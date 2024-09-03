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3 сентября, 11:00

Сапёры МЧС России обезвредили 310 боеприпасов в Курской области

Сапёры российского МЧС за прошедшие сутки обезвредили два взрывоопасных предмета в Курском регионе. За всё время проведения работ сапёры уничтожили свыше 310 боеприпасов на площади более 23 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России три раза привлекались к поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории двух районов области. Обнаружены и уничтожены два взрывоопасных предмета. Всего с начала проведения работ в Курской области сапёрами МЧС России уничтожено 310 боеприпасов, обследовано более 23 гектаров», — указано в публикации.

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Ранее в МЧС сообщали о том, как российские сапёры обезвредили боевую часть ракеты ВСУ «Точка-У» в Курской области. Как рассказал командир группы разминирования, неприятный «подарок» от украинских военных был обнаружен на одном из инфраструктурных объектов.

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Юрий Лысенко
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