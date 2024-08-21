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21 августа, 08:12

Сапёр Росгвардии рассказал о новой подлой уловке ВСУ

Сапёр Росгвардии: Не трогаем металлоискатели под Волчанском из-за секретов ВСУ

ВСУ под Волчанском наполняют самодельные боеприпасы датчиками, реагирующими на изменение электромагнитного поля. О секретных снарядах Украины РИА "Новости" рассказал командир инженерно-сапёрного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.

"Поэтому металлоискателем здесь не пользуемся, чтобы не спровоцировать детонацию. Главное оружие сапёра — глаза и щуп", отметил он.

Российские сапёры нашли и уничтожили снаряд ВСУ на дороге в Курской области
Российские сапёры нашли и уничтожили снаряд ВСУ на дороге в Курской области

По словам бойца, сапёры в лесах Харьковской области являются главными сопровождающими. Именно они принимают на себя все риски: заводят штурмовые группы на передовую, идут первыми и работают в паре. Пока один внимательно смотрит под ноги и по сторонам, второй — в небо, добавил командир.

До этого сапёр батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал рассказал о популярных у ВСУ "кустарных" боеприпасах. С такими снарядам ВС РФ приходится быть ещё осторожнее, чем обычно. Большую часть подобных самодельных взрывных инженерных устройств уничтожают на месте.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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