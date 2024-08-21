Сапёр Росгвардии рассказал о новой подлой уловке ВСУ

ВСУ под Волчанском наполняют самодельные боеприпасы датчиками, реагирующими на изменение электромагнитного поля. О секретных снарядах Украины РИА "Новости" рассказал командир инженерно-сапёрного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей.

"Поэтому металлоискателем здесь не пользуемся, чтобы не спровоцировать детонацию. Главное оружие сапёра — глаза и щуп", — отметил он.

По словам бойца, сапёры в лесах Харьковской области являются главными сопровождающими. Именно они принимают на себя все риски: заводят штурмовые группы на передовую, идут первыми и работают в паре. Пока один внимательно смотрит под ноги и по сторонам, второй — в небо, добавил командир.