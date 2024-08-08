Сапёр рассказал о новом ухищрении украинских военных на Артёмовском направлении

На Артёмовском направлении в зоне спецоперации участились случаи использования украинскими военнослужащими самодельных взрывных устройств. Об этом сообщил сапёр батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал.

"За основу берётся штатный боеприпас, но его конструкцию меняют. Поэтому нужно быть очень осторожным: вроде бы устройство знакомое, но при обезвреживании или при переводе в походное положение из боевого он может нештатно сработать", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

С учётом такой тактики ВСУ российским сапёрам приходится быть ещё осторожнее, чем обычно. По той же причине большую часть взрывных инженерных боеприпасов уничтожают на месте.