Сапёр рассказал о новом ухищрении украинских военных на Артёмовском направлении
Сапёр ВС РФ Запал: ВСУ стали всё чаще использовать "кустарные" боеприпасы
На Артёмовском направлении в зоне спецоперации участились случаи использования украинскими военнослужащими самодельных взрывных устройств. Об этом сообщил сапёр батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал.
"За основу берётся штатный боеприпас, но его конструкцию меняют. Поэтому нужно быть очень осторожным: вроде бы устройство знакомое, но при обезвреживании или при переводе в походное положение из боевого он может нештатно сработать", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
С учётом такой тактики ВСУ российским сапёрам приходится быть ещё осторожнее, чем обычно. По той же причине большую часть взрывных инженерных боеприпасов уничтожают на месте.
Самые интенсивные бои на Артёмовском направлении разгорелись в Часовом Яре — здесь армии России удалось занять восточные кварталы города, которые отделены от остальной его части каналом Северский Донец — Донбасс. Кроме того, ВС РФ продвигаются к юго-западу от Артёмовска.
Почему противник идёт на подобные ухищрения, понятно: о проблемах с боеприпасами на вооружении украинских войск известно давно. Life.ru рассказывал о том, как в феврале этого года очень переживающий по этому поводу президент Чехии Петр Павел предложил закупать артиллерийские снаряды для ВСУ в третьих странах. К лету обещали поставить 180 тысяч артиллерийских снарядов и в июне действительно отчитались о первой партии. Правда, недавно СМИ сообщили, что балканские страны не очень-то и хотят продавать Чехии боеприпасы, понимая, куда их потом отравят. Да и среди чешских политиков не все рады инициативе президента.
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