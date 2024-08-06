Били по гражданским: Киев применил дорогие кассетные ATACMS по Луганску
РИАН: ВСУ впервые ударили по Луганску кассетными боеприпасами ATACMS
Комплекс Himars стреляет ракетой ATACMS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen
Украинские войска впервые с начала СВО ударили по гражданским объектам Луганска дальнобойными кассетными ракетами ATACMS американского производства. Данные снаряды могут преодолевать расстояние до 300 километров, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Во время воскресного украинского ракетного обстрела Луганска использовались американские кассетные ракеты ATACMS увеличенного радиуса поражения — до 300 километров за счёт увеличенного запаса твёрдого топлива в разгонном двигателе", — сказал собеседник агенства.
Источник отметил, что данные ракеты достаточно дорогие, и Киев всё равно решил использовать их для ударов по гражданским объектам. Однако российские системы ПВО без труда смогли сбить снаряды на подлёте к городу. Обломки рухнули на частный сектор, повредив дома и воспламенив сухую траву. Некоторые фрагменты изучают, чтобы научиться лучше бороться с данными ракетами.
Напомним, что в воскресенье ВСУ нанесли удары по Луганску. Российские силы ПВО уничтожили часть снарядов, осколки, предположительно, упали на жилые районы. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что по городу прилетели 12 ракет иностранного производства.