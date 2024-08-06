Били по гражданским: Киев применил дорогие кассетные ATACMS по Луганску

Украинские войска впервые с начала СВО ударили по гражданским объектам Луганска дальнобойными кассетными ракетами ATACMS американского производства. Данные снаряды могут преодолевать расстояние до 300 километров, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Во время воскресного украинского ракетного обстрела Луганска использовались американские кассетные ракеты ATACMS увеличенного радиуса поражения — до 300 километров за счёт увеличенного запаса твёрдого топлива в разгонном двигателе", — сказал собеседник агенства.

Источник отметил, что данные ракеты достаточно дорогие, и Киев всё равно решил использовать их для ударов по гражданским объектам. Однако российские системы ПВО без труда смогли сбить снаряды на подлёте к городу. Обломки рухнули на частный сектор, повредив дома и воспламенив сухую траву. Некоторые фрагменты изучают, чтобы научиться лучше бороться с данными ракетами.