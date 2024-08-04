Пасечник: ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow 4 августа, 14:42 Последствия обстрела Луганска. Обложка © ТАСС / Александр Река

Украинские военные обстреляли Луганск при помощи 12 ракет, произведённых на Западе, четыре из них были уничтожены средствами ПВО ещё при приближении к городу. Об этом сообщил в телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

"ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлёте к городу", — говорится в тексте.

По его словам, в месте падения обломков ракет загорелась сухая трава. Пасечник добавил, что обстрелы велись по складам, где находились цистерны с топливом, а также по жилым кварталам.

Напомним, сегодня ВСУ нанесли удары по Луганску. Российские силы ПВО уничтожили часть снарядов, осколки, предположительно, упали на жилые районы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Авторы Татьяна Миссуми