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Пасечник: ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow

4 августа, 14:42
Последствия обстрела Луганска. Обложка © ТАСС / Александр Река

Последствия обстрела Луганска. Обложка © ТАСС / Александр Река

Украинские военные обстреляли Луганск при помощи 12 ракет, произведённых на Западе, четыре из них были уничтожены средствами ПВО ещё при приближении к городу. Об этом сообщил в телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

"ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлёте к городу", — говорится в тексте.

По его словам, в месте падения обломков ракет загорелась сухая трава. Пасечник добавил, что обстрелы велись по складам, где находились цистерны с топливом, а также по жилым кварталам.

В Донецке и Макеевке слышны взрывы
В Донецке и Макеевке слышны взрывы

Напомним, сегодня ВСУ нанесли удары по Луганску. Российские силы ПВО уничтожили часть снарядов, осколки, предположительно, упали на жилые районы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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