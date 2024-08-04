Военные отражают воздушную атаку на Луганск, в городе прогремела серия взрывов
ВСУ нанесли серию ударов по Луганску, работает ПВО
ВСУ нанесли удары по Луганску, к месту прилётов уже направились специалисты экстренных служб. Информация о последствиях уточняется, сообщили в правительстве региона.
"Киевские боевики нанесли серию ударов по Луганску. Силами ПВО удалось отразить часть снарядов, но осколки приземлились на жилые кварталы города. Подробности о пострадавших и разрушениях уточняются", — сообщил корреспондент телеканала "Луганск 24".
Ранее сегодня Вооружённые силы Украины совершили массированный террористический обстрел района центрального рынка в Алёшках Херсонской области. Также киевские солдаты атаковали прилегающие жилые кварталы, ранены восемь человек.
Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Bielokopytova