Военные отражают воздушную атаку на Луганск, в городе прогремела серия взрывов

ВСУ нанесли удары по Луганску, к месту прилётов уже направились специалисты экстренных служб. Информация о последствиях уточняется, сообщили в правительстве региона.

"Киевские боевики нанесли серию ударов по Луганску. Силами ПВО удалось отразить часть снарядов, но осколки приземлились на жилые кварталы города. Подробности о пострадавших и разрушениях уточняются", — сообщил корреспондент телеканала "Луганск 24".