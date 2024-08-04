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Регион
4 августа, 14:11

Военные отражают воздушную атаку на Луганск, в городе прогремела серия взрывов

ВСУ нанесли серию ударов по Луганску, работает ПВО

ВСУ нанесли удары по Луганску, к месту прилётов уже направились специалисты экстренных служб. Информация о последствиях уточняется, сообщили в правительстве региона.

"Киевские боевики нанесли серию ударов по Луганску. Силами ПВО удалось отразить часть снарядов, но осколки приземлились на жилые кварталы города. Подробности о пострадавших и разрушениях уточняются",сообщил корреспондент телеканала "Луганск 24".

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Ранее сегодня Вооружённые силы Украины совершили массированный террористический обстрел района центрального рынка в Алёшках Херсонской области. Также киевские солдаты атаковали прилегающие жилые кварталы, ранены восемь человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Bielokopytova

Юрий Лысенко
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