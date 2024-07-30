"Ничего не поделаем": Макрон нелепо отвертелся от письма школьницы из Луганска

Президент Франции Эмманюэль Макрон не дал чёткого ответа на письмо члена Союза писателей Луганской Народной Республики 15-летней Фаины Савенковой. По словам девочки, общение с Елисейским дворцом закончилось для неё одним ответом от помощника адресата.

"Ничего конкретного он не сказал. Мне сказали: "Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем", — сказала школьница в беседе с РИА "Новости".