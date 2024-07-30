"Ничего не поделаем": Макрон нелепо отвертелся от письма школьницы из Луганска
Школьница из ЛНР Савенкова заявила, что Макрон не дал ясного ответа на её письмо
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Президент Франции Эмманюэль Макрон не дал чёткого ответа на письмо члена Союза писателей Луганской Народной Республики 15-летней Фаины Савенковой. По словам девочки, общение с Елисейским дворцом закончилось для неё одним ответом от помощника адресата.
"Ничего конкретного он не сказал. Мне сказали: "Мы знаем о Минских соглашениях, но делать ничего не будем", — сказала школьница в беседе с РИА "Новости".
Прямо противоположная реакция, призналась писательница, последовала от президента Сирии Башара Асада. С ней даже встретился помощник главы государства, и она получила приглашение посетить республику. В целом Фаина назвала получившийся диалог очень хорошим.
Напомним, Фаина Савенкова ещё в 2021 году попала в базу скандального "Миротворца". Тогда девочке было всего 12 дет. Она пыталась найти защиту в ООН и ЮНИСЕФ, но там проигнорировали её обращение. Недавно Фаина даже написала письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу, пригласив его в Донбасс, чтобы показать последствия поставок ВСУ западного оружия.