"Антирусский нацизм": В Крыму призвали защищать россиян, которых притесняют на Западе

На Западе сформировалась особая "антирусская" форма нацизма, заявил постоянный представитель Республики Крым при Президенте России Георгий Мурадов. По его словам, такие взгляды стали очень серьёзным компонентом политики в недружественных странах.

"Это особая форма нацизма... Сейчас время антирусского нацизма", — сказал чиновник, выступая на II Всероссийском форуме Всемирного русского народного собора "Русский мир" в Севастополе.

Мурадов отметил, что антирусский нацизм формировался в Прибалтике, после чего перекинулся в Европу и на Украину. По мнению постпреда, России необходимо разработать методы защиты русских из-за рубежа, права и свободы которых притесняют. И если подобное носит грубый характер, тем более на исторических землях России, то Москва вправе отреагировать.