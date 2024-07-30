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30 июля, 07:47

"Антирусский нацизм": В Крыму призвали защищать россиян, которых притесняют на Западе

Постпред Крыма Мурадов заявил, что на Западе появился особый антирусский нацизм

На Западе сформировалась особая "антирусская" форма нацизма, заявил постоянный представитель Республики Крым при Президенте России Георгий Мурадов. По его словам, такие взгляды стали очень серьёзным компонентом политики в недружественных странах.

"Это особая форма нацизма... Сейчас время антирусского нацизма", — сказал чиновник, выступая на II Всероссийском форуме Всемирного русского народного собора "Русский мир" в Севастополе.

Мурадов отметил, что антирусский нацизм формировался в Прибалтике, после чего перекинулся в Европу и на Украину. По мнению постпреда, России необходимо разработать методы защиты русских из-за рубежа, права и свободы которых притесняют. И если подобное носит грубый характер, тем более на исторических землях России, то Москва вправе отреагировать.

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Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила видеохостинг YouTube в цифровой русофобии из-за массового бана отечественных каналов. По её словам, это является дискриминацией и проявлением двойных стандартов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

Матвей Константинов
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