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15 июля, 14:43

Москалькова обвинила YouTube в цифровой русофобии из-за массового бана россиян

Москалькова: Блокировка российских каналов на YouTube обличает двойные стандарты

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала блокировку российских каналов на YouTube. По её словам, такая мера не что иное, как цифровая русофобия.

"Мишенями "демократии по-западному" стали СМИ, а также писатели и артисты, высказывающиеся в поддержку России и действий государственных органов", — написала омбудсмен в своём телеграм-канале.

Она отметила, что такое массовое ограничение доступа россиян к информации можно назвать только дискриминацией и проявлением двойных стандартов в вопросах свободы слова.

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Напомним, прошлым летом канал российского писателя Захара Прилепина заблокировали. В январе этого года это произошло с каналом российского режиссёра Никиты Михалкова — "Бесогон TV". А в июле без аккаунтов остались Ярослав Дронов (SHAMAN), Юлия Чичерина, Полина Гагарина, Олег Газманов, Григорий Лепс и Вячеслав Манучаров. Кроме того, на территории РФ наблюдается замедление работы видеохостинга.

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Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Александра Мышляева
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