Москалькова обвинила YouTube в цифровой русофобии из-за массового бана россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала блокировку российских каналов на YouTube. По её словам, такая мера не что иное, как цифровая русофобия.

"Мишенями "демократии по-западному" стали СМИ, а также писатели и артисты, высказывающиеся в поддержку России и действий государственных органов", — написала омбудсмен в своём телеграм-канале.