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15 июля, 14:00

РКН потребовал у главы Google разблокировать 200 российских YouTube-каналов

Роскомнадзор обратился к генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи с требованием разблокировать российские YouTube-каналы. Об этом сообщает Mash.

Ведомство направило в компанию официальное письмо, в котором находятся доказательства блокировки более 200 российских аккаунтов, а также просьба об их разблокировке.

В Роскомнадзоре подтвердили, что письмо отправили и потребовали снять блок в целях соблюдения законодательства РФ на свободное получение информации. Ведомство считает, что блокировка неугодных аккаунтов — недопустимая мера, которая противоречит принципу свободы мнений и распространения данных.

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Как сообщал Life.ru, с 12 июля в России начала замедляться работа YouTube. Основной причиной называются технические проблемы с оборудованием Google, которое не обновляли несколько лет. Кроме того, видеохостинг блокирует российские каналы. Так, прошлым летом был заблокирован многотысячный канал российского писателя Захара Прилепина. В январе этого года это произошло с каналом российского режиссёра Никиты Михалкова — "Бесогон TV". А в июле Ярослав Дронов (SHAMAN), Юлия Чичерина, Полина Гагарина, Олег Газманов, Григорий Лепс и Вячеслав Манучаров лишились доступа к своим каналам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Halk-44

Александра Мышляева
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