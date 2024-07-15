РКН потребовал у главы Google разблокировать 200 российских YouTube-каналов

Роскомнадзор обратился к генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи с требованием разблокировать российские YouTube-каналы. Об этом сообщает Mash.

Ведомство направило в компанию официальное письмо, в котором находятся доказательства блокировки более 200 российских аккаунтов, а также просьба об их разблокировке.