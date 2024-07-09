Олег Газманов созвал свою армию фанатов на "русский залп" по YouTube

Российский певец Олег Газманов, чей канал заблокировали на YouTube, решил принять ответные меры против такой несправедливости. Он попросил своих слушателей массово выгружать на видеохостинг клип с его песней "Русский мир" в рок-исполнении, чтобы таким образов выказать недовольство отношением площадки к исполнителям из России.

"Русский мир". Видео © Telegram / Газманов Олег Михайлович

"Предлагаю вам скачать мой видеоклип бесплатно в хорошем качестве по ссылке с моего телеграмм-канала и разместить его на ЮТУБе. Пусть этот флешмоб будет нашим Российским залпом по нашим недругам. Эту песню не задушишь, не убьёшь!", — заявил Газманов в своём телеграм-канале.

Певец в сообщении также прикрепил ссылку, по которой можно скачать его клип для дальнейшего размещения на YouTube.