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9 июля, 14:41

Олег Газманов созвал свою армию фанатов на "русский залп" по YouTube

Газманов задумал заполонить YouTube своей песней "Русский мир" в ответ на бан

Олег Газманов. Фото © Telegram / Газманов Олег Михайлович

Олег Газманов. Фото © Telegram / Газманов Олег Михайлович

Российский певец Олег Газманов, чей канал заблокировали на YouTube, решил принять ответные меры против такой несправедливости. Он попросил своих слушателей массово выгружать на видеохостинг клип с его песней "Русский мир" в рок-исполнении, чтобы таким образов выказать недовольство отношением площадки к исполнителям из России.

"Русский мир". Видео © Telegram / Газманов Олег Михайлович

"Предлагаю вам скачать мой видеоклип бесплатно в хорошем качестве по ссылке с моего телеграмм-канала и разместить его на ЮТУБе. Пусть этот флешмоб будет нашим Российским залпом по нашим недругам. Эту песню не задушишь, не убьёшь!",заявил Газманов в своём телеграм-канале.

Певец в сообщении также прикрепил ссылку, по которой можно скачать его клип для дальнейшего размещения на YouTube.

YouTube удалил каналы рассказывающих о плюсах России иностранцев
YouTube удалил каналы рассказывающих о плюсах России иностранцев

Ранее Life.ru писал, что принадлежащий американской корпорации Google YouTube заблокировал каналы некоторых российских исполнителей. Так, Ярослав Дронов (SHAMAN), Юлия Чичерина, Полина Гагарина, Олег Газманов, Григорий Лепс и Вячеслав Манучаров лишились доступа к своим многотысячным каналам на видеохостинге.

Владимир Озеров
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