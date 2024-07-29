В России ответили на "страшную" теорию американцев о мощной копии НАТО на параде ВМФ

Со всеми странами, что были приглашены в Россию на парад ВМФ, у нас и без того тесное военно-техническое сотрудничество, которое государствам НАТО и не снилось. Нам не нужно загонять союзников в кабалу обязательных условий, как это происходит в Североатлантическом альянсе, где, к примеру, тем же Венгрии или Турции слова не дают сказать