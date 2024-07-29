В России ответили на "страшную" теорию американцев о мощной копии НАТО на параде ВМФ
Депутат ГД Журавлёв: РФ не пыталась на параде ВМФ показывать "альтернативу НАТО"
Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Россия не собиралась использовать военно-морской парад в Санкт-Петербурге, куда съехались делегации из 30 стран, как способ показать НАТО вариант антизападной коалиции. У Москвы и без парада прекрасно складываются отношения с союзниками. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя заявления американского Института изучения войны (ISW).
Со всеми странами, что были приглашены в Россию на парад ВМФ, у нас и без того тесное военно-техническое сотрудничество, которое государствам НАТО и не снилось. Нам не нужно загонять союзников в кабалу обязательных условий, как это происходит в Североатлантическом альянсе, где, к примеру, тем же Венгрии или Турции слова не дают сказать
По мнению депутата, ISW — это "клинтовская помойка", которая чаще всего изучает конфликты именно с участием РФ, чтобы вылепить из Москвы "пугало" для своей внутренней американской аудитории. Эксперты этого Института окрестили парад ВМФ как попытку показать антизападную коалицию, так называемую новую организацию, готовящуюся заменить НАТО, отметил собеседник Life.ru. По его словам, такое "экспертное" мнение притянуто за уши и преследует цель обострить ещё больше обострить отношения.
"Никакого НАТО нам не надо, тем более, альтернативной копии, нас вполне устроило бы, если и оригинал поскорее распался", — заключил Журавлёв.
Главный военно-морской парад России прошёл в Петербурге 28 июля. В нём принял участие лично президент России Владимир Путин. Он сделал важное заявление о прибытии иностранных военных моряков на парад, а также пообещал ВМФ России новое гиперзвуковое оружие. Затем глава государства поднял тост за флот. В американском Институте изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Москва умело использовала празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге, чтобы явить миру, как может выглядеть антизападная коалиция стран Азии и Ближнего Востока против НАТО.