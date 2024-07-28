Путин поднял тост за флот и успокоил разбившего бокал моряка: "На счастье!"
Путин, Белоусов и Моисеев подняли бокалы за российский флот в День ВМФ
Российский президент Владимир Путин, министр обороны страны Андрей Белоусов и главком ВМФ Александр Моисеев в торжественной обстановке поздравили российских моряков и их иностранных коллег с Днём Военно-морского флота. Видео публикует Life.ru.
Путин и Белоусов поздравляют моряков. Видео © Life.ru
В своей речи Владимир Путин поблагодарил иностранных моряков, прибывших в Санкт-Петербург специально для участия в праздничных мероприятиях. Затем они подняли бокалы за российский флот.
Один из иностранных участников встречи разбил бокал, на что президент с улыбкой заметил: "У нас есть такая примета "на счастье".
Напомним, что в Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад России, приуроченный ко Дню Военно-морского флота. Мероприятие приняли лично российский президент Владимир Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Праздник в Северной столице также посетили экипажи боевых кораблей Алжира, Индии и КНР, которую лично в Петербурге представил командующий ВМС Китая Ху Чжунмин.
Life.ru