Путин поднял тост за флот и успокоил разбившего бокал моряка: "На счастье!"

Российский президент Владимир Путин, министр обороны страны Андрей Белоусов и главком ВМФ Александр Моисеев в торжественной обстановке поздравили российских моряков и их иностранных коллег с Днём Военно-морского флота. Видео публикует Life.ru.

Путин и Белоусов поздравляют моряков. Видео © Life.ru

В своей речи Владимир Путин поблагодарил иностранных моряков, прибывших в Санкт-Петербург специально для участия в праздничных мероприятиях. Затем они подняли бокалы за российский флот.