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28 июля, 11:19

Путин поднял тост за флот и успокоил разбившего бокал моряка: "На счастье!"

Путин, Белоусов и Моисеев подняли бокалы за российский флот в День ВМФ

Российский президент Владимир Путин, министр обороны страны Андрей Белоусов и главком ВМФ Александр Моисеев в торжественной обстановке поздравили российских моряков и их иностранных коллег с Днём Военно-морского флота. Видео публикует Life.ru.

Путин и Белоусов поздравляют моряков. Видео © Life.ru

В своей речи Владимир Путин поблагодарил иностранных моряков, прибывших в Санкт-Петербург специально для участия в праздничных мероприятиях. Затем они подняли бокалы за российский флот.

Один из иностранных участников встречи разбил бокал, на что президент с улыбкой заметил: "У нас есть такая примета "на счастье".

Путин сделал важное заявление о прибытии иностранных военных моряков на парад ВМФ России
Путин сделал важное заявление о прибытии иностранных военных моряков на парад ВМФ России

Напомним, что в Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад России, приуроченный ко Дню Военно-морского флота. Мероприятие приняли лично российский президент Владимир Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Праздник в Северной столице также посетили экипажи боевых кораблей Алжира, Индии и КНР, которую лично в Петербурге представил командующий ВМС Китая Ху Чжунмин.

Обложка ©

Life.ru

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