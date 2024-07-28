Путин сделал важное заявление о прибытии иностранных военных моряков на парад ВМФ России

Сотрудничество между военными разных стран говорит о том, что эти государства стремятся к миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами иностранных делегаций, прибывших в Санкт-Петербург для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню ВМФ РФ.

"Если военные люди, тем более люди с особым характером — военные моряки, собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию", — считает российский лидер.