Путин сделал важное заявление о прибытии иностранных военных моряков на парад ВМФ России
Путин: Сотрудничество между военными разных стран говорит об их стремлении к миру
Сотрудничество между военными разных стран говорит о том, что эти государства стремятся к миру. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главами иностранных делегаций, прибывших в Санкт-Петербург для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню ВМФ РФ.
"Если военные люди, тем более люди с особым характером — военные моряки, собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию", — считает российский лидер.
Напомним, что в Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад России, посвящённый Дню Военно-морского флота, который празднуется ежегодно в последнее воскресенье июля. Мероприятие принимают лично российский президент Владимир Путин и глава оборонного ведомства страны Андрей Белоусов. Праздник в Северной столице также посетили экипажи боевых кораблей Алжира, Индии и КНР, которую лично представил командующий ВМС Китая Ху Чжунмин.
Life.ru