Аналитики вскрыли тайный смысл парада ВМФ в Петербурге, который заставит НАТО трепетать

Москва умело использовала празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге, чтобы явить миру, как может выглядеть антизападная коалиция стран Азии и Ближнего Востока. К такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW).

В аналитических материалах, на которыми работали Кристина Гарвард, Николь Волков, Катерина Степаненко, Райли Бейли и Фредерик В. Каган указано, что в военном параде приняли участие корабли военно-морских сил Китая, Алжира и Индии, а в сами праздничных мероприятиях приняли участия представители более чем 30 стран, включая Венесуэла и Вьетнам, Кубу и Сирию, Катар и ОАЭ, делегаты из Африки.

"Россия использовала празднование Дня Военно-морского флота, чтобы продемонстрировать свои тесные отношения с рядом незападных стран в рамках усилий по созданию предполагаемой возглавляемой Москвой межгосударственной группы для сплочения против Запада", — сказано в выводах доклада.