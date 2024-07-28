Путин, Белоусов и боевые корабли: Самое важное с военно-морского парада в Петербурге — в объективе Life.ru

В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России, посвящённый Дню Военно-морского флота. Ежегодно в последнее воскресенье июля по Неве проходят боевые суда разных размеров, и в этот раз не обошлось без иностранных гостей. Всё самое важное с праздника — в объективе Life.ru.

Экипажи боевых кораблей на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

По традиции праздничные мероприятия открыл президент Владимир Путин. Он и министр обороны Андрей Белоусов — кстати, это его первый парад — проплыли на катере мимо кораблей, приветствуя экипажи. Выступая перед собравшимися, глава государства выразил особую гордость за Россию как военную державу, а также пообещал ответить на размещение в Европе американских ракет большой дальности.

Андрей Белоусов и Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Среди гостей — помощник президента Николай Патрушев, глава "Росатома" Алексей Лихачёв, министр энергетики Сергей Цивилёв и, конечно, высший офицерский состав флота.

Гости парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Гости парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Николай Патрушев на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Гости парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Парад открылся артиллерийским салютом из 12 орудий с батареи Андрея Первозванного в Петропавловской крепости, а также зажжением факелов на Ростральных колоннах. По Неве прошло более 20 судов, в том числе три парусника, сторожевой корабль "Сочи", тральщики и корветы.

Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Работа оркестра на параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов