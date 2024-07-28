Путин, Белоусов и боевые корабли: Самое важное с военно-морского парада в Петербурге — в объективе Life.ru
Life.ru публикует фоторепортаж с парада в честь Дня ВМФ России
Андрей Белоусов и Владимир Путин на открытии парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России, посвящённый Дню Военно-морского флота. Ежегодно в последнее воскресенье июля по Неве проходят боевые суда разных размеров, и в этот раз не обошлось без иностранных гостей. Всё самое важное с праздника — в объективе Life.ru.
Экипажи боевых кораблей на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
По традиции праздничные мероприятия открыл президент Владимир Путин. Он и министр обороны Андрей Белоусов — кстати, это его первый парад — проплыли на катере мимо кораблей, приветствуя экипажи. Выступая перед собравшимися, глава государства выразил особую гордость за Россию как военную державу, а также пообещал ответить на размещение в Европе американских ракет большой дальности.
Андрей Белоусов и Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Среди гостей — помощник президента Николай Патрушев, глава "Росатома" Алексей Лихачёв, министр энергетики Сергей Цивилёв и, конечно, высший офицерский состав флота.
Гости парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Гости парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Николай Патрушев на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Гости парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Парад открылся артиллерийским салютом из 12 орудий с батареи Андрея Первозванного в Петропавловской крепости, а также зажжением факелов на Ростральных колоннах. По Неве прошло более 20 судов, в том числе три парусника, сторожевой корабль "Сочи", тральщики и корветы.
Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Работа оркестра на параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Работа оркестра на параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Напомним, в Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России. Мероприятие приняли Владимир Путин и Андрей Белоусов. Также в Северной столице были иностранные гости — боевые корабли из Алжира, Индии и КНР. Последнюю представил лично командующий ВМС Китая Ху Чжунмин.