Цивилёва объяснила Life.ru решение не надевать мундир на первый парад ВМФ в роли замминистра обороны Замминистра обороны РФ Цивилёва объяснила, почему пришла на парад ВМФ не в форме 28 июля, 11:47 Анна Цивилёва рассказала о военной форме. Обложка © Life.ru

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва, назначенная на свой пост в июне этого года, рассказала журналисту Life.ru, почему пришла на Главный парад ВМФ просто в парадной одежде. Она отметила, что в министерстве носит военную форму, как ей положено по новому статусу.

Анна Цивилёва рассказала о военной форме. Видео © Life.ru

"Я решила выйти поприветствовать наших военных офицеров в парадной одежде. Но у нас есть форма. Внутри министерства мы ходим в форме. Форма хорошая, комфортная. Пока ещё я видела только летнюю форму, а по зимней не могу сказать, ещё не имею такого опыта", — поделилась Цивилёва.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России, посвящённый Дню Военно-морского флота. На мероприятие прибыл президент РФ Владимир Путин, он поздравил экипажи кораблей и поблагодарил за службу. Суда прошли по Неве парадным строем, который возглавил парусник "Полтава".