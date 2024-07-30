Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 04:22

Луганская школьница позвала Трампа в Донбасс ради остановки поставок оружия ВСУ

Член Союза писателей ЛНР Фаина Савенкова обратилась к кандидату в президенты США Дональду Трампу. 15-летняя школьница в открытом письме позвала экс-главу Белого дома в Донбасс, чтобы тот смог своими глазами убедиться в использовании Киевом американского оружия против мирных жителей.

"Я считаю, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс и мою родину... Трамп, посетив Донбасс, должен понять, как живут жители и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей", поделилась юная писательница с РИА "Новости".

Попавшая в "Миротворец" девочка — об СВО: Это единственное спасение для жителей Донбасса
Попавшая в "Миротворец" девочка — об СВО: Это единственное спасение для жителей Донбасса

Напомним, что киевский режим внёс Фаину в базу "Миротворец" ещё в 2021 году, когда ей было всего 12 лет. Юная луганчанка пыталась найти защиту у ООН и ЮНИСЕФ, но международные организации проигнорировали сигналы девочки о помощи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров