Член Союза писателей ЛНР Фаина Савенкова обратилась к кандидату в президенты США Дональду Трампу. 15-летняя школьница в открытом письме позвала экс-главу Белого дома в Донбасс, чтобы тот смог своими глазами убедиться в использовании Киевом американского оружия против мирных жителей.

"Я считаю, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс и мою родину... Трамп, посетив Донбасс, должен понять, как живут жители и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей", — поделилась юная писательница с РИА "Новости".