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Регион
4 августа, 14:20

В Донецке и Макеевке слышны взрывы

Мощные взрывы в результате атаки ВСУ произошли в Донецке и Макеевке. На данный момент там работает система противовоздушной обороны. Есть данные об одной пострадавшей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"По ул. Невельской пострадала женщина 1959 г.р. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", – информирует СЦКК.

По данным оперативных служб региона, сейчас есть задымление в центре Макеевки. Остальные подробности атаки уточнятся.

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Напомним, что до этого громкие взрывы гремели над Белгородом. ПВО активно отражало массированную атаку ВСУ в Белгородской области. В небе было сбито несколько реактивных снарядов и БПЛА. После серии атак в одном из районов города наблюдалось сильное задымление сразу в двух местах.

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Telegram / Пушилин Д.В.

Наталья Афонина
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