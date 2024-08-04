В Донецке и Макеевке слышны взрывы

Мощные взрывы в результате атаки ВСУ произошли в Донецке и Макеевке. На данный момент там работает система противовоздушной обороны. Есть данные об одной пострадавшей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"По ул. Невельской пострадала женщина 1959 г.р. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", – информирует СЦКК.

По данным оперативных служб региона, сейчас есть задымление в центре Макеевки. Остальные подробности атаки уточнятся.