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5 августа, 10:45

Шесть "Атакамсов" и четыре "Скальпа" сбила российская ПВО за сутки

Минобороны РФ: Средства ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS и четыре SCALP-EG

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ходе специальной военной операции (СВО) за сутки уничтожили шесть ракет ATACMS и ещё четыре SCALP-EG. Об этом в понедельник, 5 августа, заявили в Министерстве обороны РФ.

"Средствами ПВО сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG производства Франции, семь реактивных снарядов HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 43 беспилотных летательных аппарата", — отметили в ведомстве.

Кроме того, российские оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили два склада горюче-смазочных материалов, а также живую силу и технику ВСУ в 132 районах.

В общей сложности с начала спецоперации ВС РФ ликвидировали 633 самолёта, 278 вертолётов и 29184 дрона. Кроме того, российские военные уничтожили 561 зенитный ракетный комплекс (ЗРК), 16774 танка, 1396 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 12843 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 24396 единиц специальной автотехники противника.

ВСУ потеряли до 495 солдат и гаубицу M777 в зоне работы группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 495 солдат и гаубицу M777 в зоне работы группировки "Запад"

При этом в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки войск за сутки ВСУ потеряли до 620 военных. Тяжелее всего противнику пришлось в ходе боестолкновений в районе Часова Яра.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Никита Осипов
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