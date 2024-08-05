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5 августа, 10:33

ВСУ потеряли до 620 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки

До 620 военнослужащих составили потери украинской армии в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ на брифинге 5 августа. Тяжелее всего противнику пришлось в ходе боестолкновений в районе Часова Яра, а также населённых пунктов Предтечино, Трудовое, Константиновка, Катериновка и Верхнекаменское.

Помимо живой силы, среди потерь противника перечислены три боевые бронемашины, 11 автомобилей, американская гаубица М777, четыре американских орудия М119, британское орудие L-119. Кроме того, были уничтожены два склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы "Нота".

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А ранее Минобороны показало видео уничтожения двух танков Leopard ВСУ в Харьковской области. Удары наносились дроном-камикадзе "Ланцет" и высокоточным снарядом "Краснополь", выпущенным из самоходной гаубицы "Мста-С".

Обложка ©

Алексей Коновалов / ТАСС

Алексей Берковиц
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