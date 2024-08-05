ВСУ потеряли до 620 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки

До 620 военнослужащих составили потери украинской армии в зоне ответственности подразделений "Южной" группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ на брифинге 5 августа. Тяжелее всего противнику пришлось в ходе боестолкновений в районе Часова Яра, а также населённых пунктов Предтечино, Трудовое, Константиновка, Катериновка и Верхнекаменское.