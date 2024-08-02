"Отче наш" и Коран: Бойцов СВО разных религий сняли за молитвой для эпичного ролика Минобороны

В рядах Российской армии находится место для представителей любых национальностей и конфессий. Об этом говорится в новом эпичном ролике, опубликованном пресс-службой Минобороны России.

Бойцов СВО разных религий сняли за молитвой для эпичного ролика Минобороны. Видео © Telegram / Минобороны России

На кадрах наши ребята во время выполнения боевых заданий возносят к Богу разные молитвы, но идут к одной цели. Ролик, где некоторые военные читают "Отче наш", другие — суры из Корана, вызвал у зрителей восторг. "До мурашек", "в самое сердце", "крутое видео", — гласят некоторые из комментариев.