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2 августа, 13:03

"Отче наш" и Коран: Бойцов СВО разных религий сняли за молитвой для эпичного ролика Минобороны

Минобороны опубликовало ролик о единстве бойцов разных национальностей на СВО

В рядах Российской армии находится место для представителей любых национальностей и конфессий. Об этом говорится в новом эпичном ролике, опубликованном пресс-службой Минобороны России.

Бойцов СВО разных религий сняли за молитвой для эпичного ролика Минобороны. Видео © Telegram / Минобороны России

На кадрах наши ребята во время выполнения боевых заданий возносят к Богу разные молитвы, но идут к одной цели. Ролик, где некоторые военные читают "Отче наш", другие — суры из Корана, вызвал у зрителей восторг. "До мурашек", "в самое сердце", "крутое видео", — гласят некоторые из комментариев.

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Ранее Life.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому бойцам СВО, подписавшим контракт с 1 августа и до конца года, положена федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. По мнению властей, эта мера финансовой помощи направлена на поддержку участников спецоперации.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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