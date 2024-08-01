Минобороны показало удар ракетой Х-35 по позициям украинской роты ПВО

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) ударили ракетой Х-35 по позициям радиотехнической роты противовоздушной обороны ВСУ в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кадры удара ВКС России ракетой Х-35 по позициям роты ПВО ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"В результате точного ракетного удара уничтожены радиолокационная станция СТ-68, кабина боевого управления, автомобиль, дизель-электростанция", — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате ракетного удара было уничтожено до 25 украинских военнослужащих, добавили в оборонном ведомстве.