Минобороны отчиталось об уничтожении трёх пусковых установок Patriot за сутки
В зоне СВО за последние сутки были поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны России на брифинге в четверг, 1 августа. В военном ведомстве не уточнили, где именно находились украинские средства ПВО.
Помимо пусковых установок американского ЗРК, за минувшие сутки указанными средствами поражения были нанесены удары по железнодорожным эшелонам, пункту управления беспилотниками и районам "сосредоточения живой силы и техники противника", отчитались в Минобороны.
Сутки назад российские системы ПВО также сбили управляемую ракету ЗРК Patriot и 45 беспилотников ВСУ, как сообщали в Минобороны. А до этого ВС России успешно поразили радиолокационную станцию американской зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ.
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