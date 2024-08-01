Минобороны отчиталось об уничтожении трёх пусковых установок Patriot за сутки

В зоне СВО за последние сутки были поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщили в Минобороны России на брифинге в четверг, 1 августа. В военном ведомстве не уточнили, где именно находились украинские средства ПВО.