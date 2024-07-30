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30 июля, 10:25

Российская ПВО за сутки сбила зенитную ракету Patriot и 45 беспилотников ВСУ

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили управляемую ракету ЗРК Patriot и 45 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Также зенитчики уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 631 самолёт, 278 вертолётов, 28 692 беспилотника, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 725 танков и иных боевых бронированных машин, 1 393 боевые машины РСЗО, 12 567 артиллерийских орудий и миномётов, а также 24 201 единицу автомобильной техники.

Армия России выбила ВСУ из Волчьего
Армия России выбила ВСУ из Волчьего

Ранее российские САУ "Гиацинт" поразили опорные пункты ВСУ на Южно-Донецком направлении. Также поражена самоходка "Богдана", её поразил дрон-камикадзе "Ланцет".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Матвей Константинов
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