Российская ПВО за сутки сбила зенитную ракету Patriot и 45 беспилотников ВСУ

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили управляемую ракету ЗРК Patriot и 45 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны. Также зенитчики уничтожили семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Всего с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 631 самолёт, 278 вертолётов, 28 692 беспилотника, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 725 танков и иных боевых бронированных машин, 1 393 боевые машины РСЗО, 12 567 артиллерийских орудий и миномётов, а также 24 201 единицу автомобильной техники.