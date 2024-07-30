Минобороны: САУ "Гиацинт" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Старомайорским
САУ "Гиацинт". Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
В районе населённого пункта Старомайорское Времевского выступа на Южно-Донецком направлении расчёты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" группировки войск "Восток" ВС РФ поразили опорные пункты ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Помимо того, ВС РФ при помощи САУ смогли поразить украинскую самоходку "Богдана", после чего БПЛА "Ланцет" добил вражескую технику. Главный принцип артиллериста — невидимость, и маскировкой в этом деле служит всё, в том числе сумерки и плохая погода.
Ранее Life.ru рассказывал, что недавно ВС России поразили радиолокационную станцию американского зенитного ракетного комплекса Patriot, принадлежавшую ВСУ. Также пострадали скопления живой силы противника.