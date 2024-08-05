ВСУ потеряли до 495 солдат и гаубицу M777 в зоне работы группировки "Запад"
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 495 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Запад" ВС РФ, сообщили в Минобороны. Наши бойцы нанесли поражение 44-й, 67-й и 116-й механизированным бригадам армии противника в районе Колесниковки и Синьковки Харьковской области и Новосадового Донецкой Народной Республики.
Также отражены четыре контратаки штурмовиков 14-й, 117-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады территориальной обороны. Помимо личного состава противник лишился двух боевых бронированных машин, семи автомобилей, польской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Krab и немецкой Panzerhaubitze 2000, американской гаубицы М777 и 122-миллиметрового орудия Д-30. Уничтожено три склада боеприпасов, добавили в ведомстве.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении очередных двух танков Leopard, поставленных ВСУ. Их подбили бойцы группировки "Запад". Видео работы по машинам появилось 5 августа.
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