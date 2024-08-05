ВСУ потеряли до 495 солдат и гаубицу M777 в зоне работы группировки "Запад"

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 495 военнослужащих в зоне ответственности группировки "Запад" ВС РФ, сообщили в Минобороны. Наши бойцы нанесли поражение 44-й, 67-й и 116-й механизированным бригадам армии противника в районе Колесниковки и Синьковки Харьковской области и Новосадового Донецкой Народной Республики.