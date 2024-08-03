"Чешская инициатива" по вооружению Украины увязла на Балканах

Ряд балканских государств не торопятся экспортировать Чешской Республике боеприпасы, понимая, что они будут направлены на Украину. Об этом сообщает издание iDNES.

"В кругах спецслужб говорят и о том, что некоторые государства не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы, потому что знают: далее они проследуют на Украину. Поэтому от поставок отказываются, например, некоторые балканские страны", — сказано в материале чешской газеты.