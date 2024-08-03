"Чешская инициатива" по вооружению Украины увязла на Балканах
iDNES: Балканские страны не хотят продавать боеприпасы Чехии из-за Украины
Ряд балканских государств не торопятся экспортировать Чешской Республике боеприпасы, понимая, что они будут направлены на Украину. Об этом сообщает издание iDNES.
"В кругах спецслужб говорят и о том, что некоторые государства не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы, потому что знают: далее они проследуют на Украину. Поэтому от поставок отказываются, например, некоторые балканские страны", — сказано в материале чешской газеты.
Более того, издание утверждает, будто и в самой Чехии инициатива по закупке оружия для Украины нравится далеко не всем. Например, лидер оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш обратился к главе чешского Министерства обороны Яне Черноховой, указав на непрозрачность закупок вооружений, что позволяет оборонным компаниям чрезмерно на них наживаться.
Напомним, что в июне на Украину поступила первая партия артиллерийских снарядов в рамках "чешской инициативы". Так назвали идею о закупке боеприпасов для ствольных орудий в третьих странах для последующей передачи ВСУ. Впервые это предложил чешский президент Петр Павел в феврале текущего года. В мае политик снова поднял этот вопрос, заявив, что Украина получит летом 180 тысяч снарядов для артиллерии.
Shutterstock / FOTODOM / Henrik A. Jonsson