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Регион
3 августа, 18:29

"Чешская инициатива" по вооружению Украины увязла на Балканах

iDNES: Балканские страны не хотят продавать боеприпасы Чехии из-за Украины

Ряд балканских государств не торопятся экспортировать Чешской Республике боеприпасы, понимая, что они будут направлены на Украину. Об этом сообщает издание iDNES.

"В кругах спецслужб говорят и о том, что некоторые государства не хотят продавать Чехии и чешским оборонным компаниям боеприпасы, потому что знают: далее они проследуют на Украину. Поэтому от поставок отказываются, например, некоторые балканские страны", — сказано в материале чешской газеты.

Более того, издание утверждает, будто и в самой Чехии инициатива по закупке оружия для Украины нравится далеко не всем. Например, лидер оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш обратился к главе чешского Министерства обороны Яне Черноховой, указав на непрозрачность закупок вооружений, что позволяет оборонным компаниям чрезмерно на них наживаться.

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Напомним, что в июне на Украину поступила первая партия артиллерийских снарядов в рамках "чешской инициативы". Так назвали идею о закупке боеприпасов для ствольных орудий в третьих странах для последующей передачи ВСУ. Впервые это предложил чешский президент Петр Павел в феврале текущего года. В мае политик снова поднял этот вопрос, заявив, что Украина получит летом 180 тысяч снарядов для артиллерии.

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Shutterstock / FOTODOM / Henrik A. Jonsson

Юрий Лысенко
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