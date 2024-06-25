Украина получила первую партию снарядов в рамках "чешской инициативы"
Премьер Фиала: Первые снаряды в рамках "чешской инициативы" прибыли на Украину
Украина получила первые снаряды в рамках так называемой чешской инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил премьер республики Петр Фиала.
"Первая поставка снарядов по нашей инициативе прибыла на Украину некоторое время назад", — заявил он на странице в соцсети Х.
Напомним, об идее закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Киева, известной как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые заявил чешский лидер Петр Павел в феврале. Для реализации этой инициативы европейские столицы в оперативном порядке решили собрать полтора миллиарда долларов. В мае президент Чехии пообещал Украине 180 тысяч артснарядов.
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