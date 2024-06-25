Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 12:39

Украина получила первую партию снарядов в рамках "чешской инициативы"

Премьер Фиала: Первые снаряды в рамках "чешской инициативы" прибыли на Украину

Украина получила первые снаряды в рамках так называемой чешской инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил премьер республики Петр Фиала.

"Первая поставка снарядов по нашей инициативе прибыла на Украину некоторое время назад", — заявил он на странице в соцсети Х.

Напомним, об идее закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Киева, известной как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые заявил чешский лидер Петр Павел в феврале. Для реализации этой инициативы европейские столицы в оперативном порядке решили собрать полтора миллиарда долларов. В мае президент Чехии пообещал Украине 180 тысяч артснарядов.

Президент Чехии оптимистично оценил итоги саммита Зеленского
Президент Чехии оптимистично оценил итоги саммита Зеленского
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Никита Осипов
  • Новости
  • чехия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров