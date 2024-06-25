Украина получила первую партию снарядов в рамках "чешской инициативы"

Украина получила первые снаряды в рамках так называемой чешской инициативы по закупке боеприпасов для ВСУ в третьих странах. Об этом во вторник, 25 июня, сообщил премьер республики Петр Фиала.

"Первая поставка снарядов по нашей инициативе прибыла на Украину некоторое время назад", — заявил он на странице в соцсети Х.