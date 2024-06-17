Президент Чехии оптимистично оценил итоги саммита Зеленского

Конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта, по словам президента Чехии Петра Павела, стала первым шагом на пути к миру. Политика цитирует чешское издание ЧТК.

Он отметил, что саммит превзошёл все ожидания, так как в нём приняли участие даже те страны, которые не подписали декларацию.