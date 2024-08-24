Сапёры МЧС обезвредили боевую часть "Точки-У" ВСУ в Курской области
Сапёры МЧС России обезвредили боевую часть украинской оперативно-тактической ракеты "Точка-У" в Курской области. По словам командира группы разминирования сводного пиротехнического отряда, находку сделали на одном из объектов инфраструктуры.
Работа сапёров МЧС в Курской области. Видео © Telegram / МЧС России
«Боеприпас вывезен на полигон и уничтожен», — отметил он.
Также спасатели проверили и очистили от взрывоопасного предмета пути подъезда и подхода к магистральной ветке газопровода. После этого специалисты смогли начать работы по восстановлению газоснабжения пострадавших населённых пунктов. Всего с начала работы сапёры уничтожили 150 боеприпасов.
Ранее некоторые школы Курской области перевели на дистанционное обучение. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова, из дома учебный год начнётся также в самом Курске и Курчатове.
Telegram / МЧС России