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Регион
22 августа, 15:59

Школы в девяти районах Курской области перейдут на дистанционное обучение

Школы в девяти муниципалитетах Курской области перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Речь идёт о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. Также дистанционно учебный год начнётся в Курске и Курчатове и в школах, на базе которых расположены ПВР», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

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Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин дал Смирнову на совещании по ситуации в приграничных регионах РФ поручение держать на контроле подготовку к новому учебному году в Курской области. До этого сообщалось, что в регионе с 1 сентября могут ввести дистанционное обучение.

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Shutterstock / FOTODOM /Vereshchagin Dmitry

Александра Мышляева
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