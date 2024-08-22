Школы в девяти районах Курской области перейдут на дистанционное обучение

Школы в девяти муниципалитетах Курской области перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Речь идёт о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове. Также дистанционно учебный год начнётся в Курске и Курчатове и в школах, на базе которых расположены ПВР», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.