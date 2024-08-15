Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 17:22

Школы в Курской области могут перевести на дистанционное обучение с 1 сентября

В Курской области с 1 сентября могут ввести дистанционное обучение. Об этом заявил врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев в эфире телеканала "Соловьёв Live", отметив, что ВСУ каждый день запускают десятки ракет, в том числе и в "мирные объекты".

"Тревоги, ракетные опасности 10-15 раз в день объявляются. И объявляются они по всей области, потому что сложно сказать, куда полетит ракета. Поэтому мы сейчас обсуждаем и в ближайшее время будем выносить на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения", — сказал Карамышев.

Он отметил, что 3,5 тысячи школьников, которые были вынуждены покинуть свой регион, власти попросят зачислить в учебные заведения в других областях.

Белоусов провёл первое заседание Совета по военной безопасности приграничных регионов
Белоусов провёл первое заседание Совета по военной безопасности приграничных регионов

Напомним, из-за обострения ситуации на приграничье людям приходится покидать дома. Вчера оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Жителям помогают волонтёры. На данный момент около 8 тысяч курян находятся в ПВР. Хоть продвижение ВСУ на этом участке и остановлено, не исключена деятельность диверсионных групп. Вице-премьер Украины анонсировала создание "зоны безопасности" в Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PopovAlexander

Александра Мышляева
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Дети
  • Образование
  • Происшествия
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров