Школы в Курской области могут перевести на дистанционное обучение с 1 сентября

В Курской области с 1 сентября могут ввести дистанционное обучение. Об этом заявил врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев в эфире телеканала "Соловьёв Live", отметив, что ВСУ каждый день запускают десятки ракет, в том числе и в "мирные объекты".

"Тревоги, ракетные опасности 10-15 раз в день объявляются. И объявляются они по всей области, потому что сложно сказать, куда полетит ракета. Поэтому мы сейчас обсуждаем и в ближайшее время будем выносить на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения", — сказал Карамышев.