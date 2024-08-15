Школы в Курской области могут перевести на дистанционное обучение с 1 сентября
В Курской области с 1 сентября могут ввести дистанционное обучение. Об этом заявил врио заместителя губернатора региона Виктор Карамышев в эфире телеканала "Соловьёв Live", отметив, что ВСУ каждый день запускают десятки ракет, в том числе и в "мирные объекты".
"Тревоги, ракетные опасности 10-15 раз в день объявляются. И объявляются они по всей области, потому что сложно сказать, куда полетит ракета. Поэтому мы сейчас обсуждаем и в ближайшее время будем выносить на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения", — сказал Карамышев.
Он отметил, что 3,5 тысячи школьников, которые были вынуждены покинуть свой регион, власти попросят зачислить в учебные заведения в других областях.
Напомним, из-за обострения ситуации на приграничье людям приходится покидать дома. Вчера оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Жителям помогают волонтёры. На данный момент около 8 тысяч курян находятся в ПВР. Хоть продвижение ВСУ на этом участке и остановлено, не исключена деятельность диверсионных групп. Вице-премьер Украины анонсировала создание "зоны безопасности" в Курской области.
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