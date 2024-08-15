Вице-премьер Украины анонсировала создание "зоны безопасности" в Курской области

Киевский режим намерен создать в части Курской области "санитарную зону" для защиты Сумщины. Соответствующий анонс в Telegram озвучила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины", — гласит публикация.

По словам министра по вопросам реинтеграции Украины, в этой зоне якобы планируется открыть коридоры для эвакуации гражданских, а также проводить гуманитарные операции. В настоящий момент инициатива находится на стадии подготовки, подытожила Верещук.