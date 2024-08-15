Вице-премьер Украины анонсировала создание "зоны безопасности" в Курской области
Киевский режим намерен создать в части Курской области "санитарную зону" для защиты Сумщины. Соответствующий анонс в Telegram озвучила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины", — гласит публикация.
По словам министра по вопросам реинтеграции Украины, в этой зоне якобы планируется открыть коридоры для эвакуации гражданских, а также проводить гуманитарные операции. В настоящий момент инициатива находится на стадии подготовки, подытожила Верещук.
Говоря о "гуманизме" по отношению к мирным жителям, вице-премьер забыла упомянуть, что ВСУ получили от командования приказ стрелять по гражданским на поражение. Однако животная жестокость не сломила дух Российской армии, которая готова биться с противником до самого конца.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine