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22 августа, 12:10

Путин поручил контролировать подготовку к учебному году в Курской области

Подготовку к новому учебному году в Курской области нужно держать на контроле. Такое поручение президент России Владимир путин дал врио губернатора региона Алексею Смирнову на совещании по ситуации в приграничных регионах РФ.

«Прошу вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году. Все остальные вопросы жизнеобеспечения, конечно, должны решаться в автоматическом режиме», — указал российский лидер.

Более 150 тысяч жителей Курской области попали в зону отселения из-за атаки ВСУ
Более 150 тысяч жителей Курской области попали в зону отселения из-за атаки ВСУ

Напомним, что ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничны районах региона продолжаются до сих пор. Накануне стало известно, что в области более 30 человек погибли и свыше 140 пострадали в результате атаки украинских войск. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею об автоматических выплатах пострадавшим в Курской области. А в самом Курске начали устанавливать железобетонные укрытия для защиты от обстрелов.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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