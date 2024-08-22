Путин поручил контролировать подготовку к учебному году в Курской области
Подготовку к новому учебному году в Курской области нужно держать на контроле. Такое поручение президент России Владимир путин дал врио губернатора региона Алексею Смирнову на совещании по ситуации в приграничных регионах РФ.
«Прошу вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году. Все остальные вопросы жизнеобеспечения, конечно, должны решаться в автоматическом режиме», — указал российский лидер.
Напомним, что ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничны районах региона продолжаются до сих пор. Накануне стало известно, что в области более 30 человек погибли и свыше 140 пострадали в результате атаки украинских войск. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею об автоматических выплатах пострадавшим в Курской области. А в самом Курске начали устанавливать железобетонные укрытия для защиты от обстрелов.
Life.ru