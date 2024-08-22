Путин поддержал идею об автоматических выплатах пострадавшим в Курской области
Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу врио губернатора Курской области Алексея Смирнова о введении автоматической выплаты дополнительных 15 тысяч рублей жителям региона, покинувшим зону боевых действий.
«По поводу вашего предложения выплачивать людям деньги по 15 тысяч дополнительно в автоматическом режиме, полностью согласен, так и нужно сделать», — сказал он на совещании по ситуации в приграничных регионах страны.
Эта выплата предусмотрена в рамках действующего статуса чрезвычайной ситуации федерального масштаба в регионе, помимо единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей.
Ранее Life.ru сообщал, что жители Курской области теперь могут легко оформить денежные выплаты благодаря упрощённым условиям. На портале "Госуслуги" они получили уведомление, в котором говорится о необходимости повторного оформления заявлений. Этот шаг поможет ускорить процесс получения выплат для более широкого круга граждан.
Life.ru