Путин поддержал идею об автоматических выплатах пострадавшим в Курской области

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу врио губернатора Курской области Алексея Смирнова о введении автоматической выплаты дополнительных 15 тысяч рублей жителям региона, покинувшим зону боевых действий.

«По поводу вашего предложения выплачивать людям деньги по 15 тысяч дополнительно в автоматическом режиме, полностью согласен, так и нужно сделать», — сказал он на совещании по ситуации в приграничных регионах страны.

Эта выплата предусмотрена в рамках действующего статуса чрезвычайной ситуации федерального масштаба в регионе, помимо единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей.