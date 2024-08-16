Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 13:27

ЦБ рекомендует простить долги по ипотеке жителям приграничья, чьи дома разрушены

Центробанк рекомендовал простить долги по ипотеке жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, жильё которых было разрушено в результате атак ВСУ.

"В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга", — говорится в сообщении Банка России.

Тех граждан, чьё жильё разрушено частично и подлежит восстановлению, ЦБ просит освободить от уплаты ипотечных платежей на 1 год без начисления процентов. В особо тяжёлых жизненных ситуациях долг также рекомендуется частично или полностью списать.

Также регулятор рекомендует в кратчайшие сроки рассматривать заявления жителей приграничных районов, о реструктуризации, при этом чтобы реструктуризация не ухудшала кредитную историю заёмщика.

Заёмщики нашли способ снизить выплаты банку: В чём плюсы и минусы кредита под залог имущества
Заёмщики нашли способ снизить выплаты банку: В чём плюсы и минусы кредита под залог имущества

А ранее президент России Владимир Путин поддержал мораторий на выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, в приграничье, которое было атаковано ВСУ. Соответствующее заявление президент сделал в ходе совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

Обложка ©

Telegram/Настоящий Гладков

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • Общество
  • Белгородская область
  • Курская область
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров