ЦБ рекомендует простить долги по ипотеке жителям приграничья, чьи дома разрушены

Центробанк рекомендовал простить долги по ипотеке жителям Белгородской, Брянской и Курской областей, жильё которых было разрушено в результате атак ВСУ.

"В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга", — говорится в сообщении Банка России.

Тех граждан, чьё жильё разрушено частично и подлежит восстановлению, ЦБ просит освободить от уплаты ипотечных платежей на 1 год без начисления процентов. В особо тяжёлых жизненных ситуациях долг также рекомендуется частично или полностью списать.

Также регулятор рекомендует в кратчайшие сроки рассматривать заявления жителей приграничных районов, о реструктуризации, при этом чтобы реструктуризация не ухудшала кредитную историю заёмщика.