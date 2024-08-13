Заёмщики нашли способ снизить выплаты банку: В чём плюсы и минусы кредита под залог имущества На фоне высоких ставок растёт спрос на кредиты под залог имущества. С их помощью действительно можно взять деньги в банке на значительно более выгодных условиях. Тем не менее тут есть и неочевидные подводные камни. О каких рисках не говорят заёмщикам? 12 августа, 21:14 Экономисты рассказали, в чём особенности кредита под залог имущества. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Какие преимущества даёт кредит под залог имущества

Плюс кредита под залог имущества для заёмщика — более низкая процентная ставка. Преимущество для кредитора — отсутствие ограничений по макропруденциальным лимитам, если речь про недвижимость или авто. На эти моменты обратил внимание основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.

— Кредиты под залог имущества обладают рядом преимуществ, которые делают их привлекательными для заёмщиков. Поскольку залог снижает риски для банка, процентные ставки по таким кредитам, как правило, ниже, чем по необеспеченным. Это позволяет получить более значительную сумму, так как банк уверен в возврате средств через реализацию залога в случае невыплаты. Кроме того, многие банки предлагают длительные сроки погашения и гибкие условия, что делает такие кредиты удобными для долгосрочного финансового планирования, — рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Стоит учитывать, что банк не всегда гарантированно одобрит кредит под залог имущества. Например, если квартира или автомобиль в собственности у нескольких владельцев. Плюс только в том, что обеспеченный кредит с хорошим залогом в целом банк одобрит с более высокой вероятностью, чем необеспеченный. Также обеспеченный кредит проще взять человеку, который на момент обращения в банк не имеет постоянной работы или не трудоустроен официально. На эти моменты обратил внимание экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Чем рискуют заёмщики, если берут кредит под залог имущества

Кредиты под залог имущества несут в себе определённые риски. Наибольшая опасность заключается в утрате заложенного имущества. Его изымут, если у заёмщика возникнут трудности и он не сможет делать платежи по кредиту.

— Это особенно актуально, если в залог оформляется недвижимость, которая может быть единственным жильём заёмщика. Процесс оформления кредита требует проведения оценки имущества, и результат может оказаться ниже ожидаемой стоимости. Кроме того, банки зачастую требуют обязательного страхования залога, что увеличивает общую стоимость кредита. Если же рыночная стоимость имущества снизится, то банк может потребовать пересмотра условий кредита или предоставления дополнительного обеспечения, что увеличивает финансовую нагрузку на заёмщика, — пояснил Денис Астафьев.

В случае невыплаты кредита банк имеет право изъять заложенное имущество. Если вырученные деньги не покроют задолженность, заёмщик может остаться в долгу и лишиться имущества. К тому же, пока кредит не выплачен, заёмщик может столкнуться с ограничениями на использование заложенного имущества. Например, нельзя продать или подарить его без согласия банка. Об этом предупредил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Практически все риски связываются с тем, что заёмщик может столкнуться с невозможностью выплаты денежных сумм в срок, отчего и возникает вопрос с изъятием имущества. Чтобы снизить риски, можно застраховать залоговое жильё. Если будут финансовые трудности, то это позволит частично или полностью покрыть выплаты по кредиту и сохранить залоговую недвижимость, — рассказал руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов.

О каких подводных камнях кредита под залог имущества могут не знать заёмщики

Некоторые банки взимают дополнительные комиссии за обработку и оформление кредита, а также за оценку и страхование имущества. В условиях изменения рыночной конъюнктуры банк может пересмотреть процентную ставку. Особенно если она была плавающей. Оформление кредита под залог также связано с большим объёмом документов, что может замедлить процесс получения средств. Об этих подводных камнях предупредил Денис Астафьев.

— Таким образом, кредиты под залог имущества могут быть выгодным решением для тех, кто уверен в своей платёжеспособности и планирует получить крупную сумму на длительный срок. Однако перед их оформлением необходимо тщательно оценить свои финансовые возможности и учитывать все возможные риски, — добавил Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева