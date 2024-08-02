Изменились условия по льготной ипотеке: как они скажутся на рынке недвижимости С 1 августа изменились условия по IT-ипотеке, а ранее стали известны новые параметры по другим льготным программам. Как эти решения повлияют на доступность жилья, кто и где сможет купить квартиры? 1 августа, 21:11 Застройщики предлагают альтернативу льготной ипотеке. Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

Как сейчас получить льготную ипотеку

Изменение условий по льготным ипотечным программам было ожидаемым. Лимиты по IТ-ипотеке были исчерпаны, продление льготной программы с господдержкой не предполагалось вовсе, а обсуждение новых вводных по семейной ипотеке велось несколько месяцев до их вступления в силу.

— Для многих покупателей приобретение новостроек сейчас усложнилось. Однако если посмотреть на регионы, то здесь окно возможностей всё ещё остаётся открытым: адресные ипотечные программы — арктическая и дальневосточная ипотека — продолжают своё действие. А что касается IТ-ипотеки, то, по нашим данным, в российских мегаполисах (за исключением столиц) порядка 90% новостроек подходят по бюджету под обновлённые условия (рассчитывали как максимальный заём в девять миллионов рублей + минимальный первоначальный взнос 20%, сумма покупки получается 11,3 миллиона рублей), — рассказал коммерческий директор "Яндекс.Недвижимости" Евгений Белокуров.

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в этих городах сейчас открыто пять с половиной тысяч вакансий от аккредитованных IТ-компаний. Такая мера поддержки поможет удержать айтишников в родных регионах. IT-ипотека закрывается для Москвы и Санкт-Петербурга, но продолжит действовать в регионах.

Что касается обновлённой семейной ипотеки, то в Москве (преимущественно, конечно, в ТиНАО, но не только) можно подобрать варианты двух- и трёхкомнатных новостроек с хорошей площадью в бюджете до 15 млн рублей (максимальный заём в 12 млн рублей + минимальный первоначальный взнос 20%).

Какие есть альтернативы льготной ипотеке

Для тех покупателей, кто больше не подходит под условия льготных программ, возможным решением жилищного вопроса станет переориентация на рынок ИЖС. Стоимость недвижимости тут ниже, строительство ведётся активно, в том числе под флагами крупных девелоперских компаний, а открытие эскроу-счетов на ИЖС обезопасит сделку.

— Повышение ключевой ставки, вероятнее всего, приведёт к удорожанию кредитов, но это обычно влечёт снижение стоимости вторичного жилья и более существенные скидки при торге. Поэтому тем покупателям, у которых предполагалась небольшая доля заёмных средств в сделке, может быть, целесообразно переориентироваться на вторичный рынок, — добавил Евгений Белокуров.

IT-ипотека занимала незначительную долю в спросе на первичном рынке Москвы, поэтому её отмена не окажет особого влияния на сегмент новостроек в целом. Сейчас девелоперы работают над программами стимулирования спроса. И у покупателей востребованы некоторые инструменты — это показал прошедший июль. Так охарактеризовал обстановку на рынке директор направления "Новостройки" компании "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков.

Например, сейчас 35% покупателей новостроек используют программу рассрочки платежа против 10–12% до отмены льготной ипотеки. Дело в том, что условия изменились и стали более выгодными для клиентов. Если раньше застройщики предлагали рассрочку всего на несколько месяцев, то сейчас — до ввода дома в эксплуатацию, то есть на два года. Клиент может зарезервировать понравившуюся квартиру с фиксированной ценой и через два года перейти на ипотеку, если её условия станут более выгодными.

— Покупатели с ипотекой переориентировались на это предложение, что увеличило в июле долю рассрочки в общем объёме спроса. Около 20% покупателей используют другой вариант — оформить совместную программу застройщиков и банков, где первые пять лет ставка по ипотеке может быть 8%, а потом либо рыночная, либо рефинансирование под меньший процент. Возможно, к тому моменту ипотека станет дешевле, — пояснил Валерий Кочетков.

Он отметил, что эта программа анонсировалась в июне и пока многие клиенты предпочитают рассрочку, так как она не предполагает выплату процентов. Но доля тех, кто выбирает такую совместную программу от девелоперов и банков, будет увеличиваться, ведь до конца этого года снижение ипотечных ставок маловероятно.

Авторы Нина Важдаева