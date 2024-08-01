Появился яркий тренд на рынке загородной недвижимости: Что произойдёт с ценами Этим летом всё больше покупателей интересуются загородной недвижимостью. При этом в августе на цены будут влиять новые тренды. Сколько будут стоить дома и участки? 31 июля, 21:11 Растёт интерес к загородной недвижимости. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Что изменилось на рынке загородной недвижимости

После пандемии ковида в 2020 году на рынке недвижимости наметился яркий тренд — интерес к загородным объектам. Однако на тот момент он ещё не был чётко сформировавшимся и варьировался по форматам. Ситуация изменилась в этом году.

— Сейчас мы уже достаточно чётко понимаем, что покупателю интересно. Это хорошие участки, которые находятся в пределах сформированных коттеджных посёлков либо в обычных посёлках и деревнях, но с качественной и хорошо развитой инфраструктурой, так называемые ЖСК. Не застроенные участки с домами, а именно обычные земельные участки. Следующий формат — это обычная дача в СНТ. Причём за последнее время этот формат претерпел значительные изменения, — рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

До 2020 года средний "вход" в подмосковную дачу составлял около 1–1,5 млн рублей, и за эти деньги можно было найти объект в локации до 40 километров от МКАД. Сейчас же стоимость выросла фактически в два раза, и минимальный чек за такую дачу, а это просто обычный каркасно-щитовой либо брусовой дом и шесть соток, стартует уже от трёх миллионов рублей и выше.

— В целом можно сказать о том, что стоимость "входа" в загородную недвижимость за последние несколько лет сильно выросла. При этом те объекты, которые ранее считались элитными, а находятся в устаревших локациях и посёлках, сейчас дешевеют, потому что на смену им приходят более современные объекты. А современные объекты сейчас — это бетон и стекло, панорамное остекление и простой ландшафтный дизайн на участке, — пояснила Юлия Дымова.

Сейчас постепенно девелоперы снова начинают выводить на рынок таунхаусы. Последнее время было много разговоров о том, что этот сегмент умирающий, но на самом деле был небольшой спад из-за ухода с рынка мелких застройщиков после введения эскроу-счетов. Кроме того, удлинился процесс получения ИРД на таунхаусы, в связи с чем мы долго не видели появления новых проектов. Об этом рассказала директор департамента маркетинга ФСК Family Екатерина Коган.

Она отметила, что с прошлого года на рынке появилось пять новых проектов таунхаусов, что указывает на постепенное оживление. Спрос в этом сегменте увеличивается и меняет структуру. Это происходит медленно, поскольку рынок не такой крупный, но тем не менее изменения заметны. За последний год объём спроса на таунхаусы в общей структуре спроса увеличился на 1,5%. Стоимость квадратного метра в этом сегменте тоже демонстрирует рост.

Как изменятся цены на загородную недвижимость после 1 августа

Цены в августе будут стабильными. Хотя локально идёт повышение стоимости материалов. Например, бетона. Кроме того, те, кто начинает строиться сейчас (застройщики), будут тратить меньше денег на прогрев территории пушками зимой, на электричество. Поэтому могут продолжать сохранять текущие цены. Зимнее строительство обойдётся дороже, что отразится на стоимости. Такой прогноз сделал генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

— Интерес к загородной недвижимости традиционно растёт. Он будет продолжаться в течение пяти-десяти лет долгосрочно. Цены сейчас на материалы тоже стабильны, но из-за активной фазы строительного сезона всё же происходит их небольшое повышение. Но так как материалы — это около 40% стоимости дома, то общая индексация цен объектов будет незначительной. При ожидаемом локальном увеличении цен на материалы до 10% цены домов скорректируются на 2–3%, — пояснил Виктор Лукин.

Екатерина Коган считает, что сегмент таунхаусов продолжит развиваться, несмотря на сложности с ипотекой и ограниченное количество застройщиков, предоставляющих ипотеку на ИЖС.

— Средние цены на ИЖС сейчас составляют от 165 до 170 тысяч рублей за квадратный метр. В сегменте таунхаусов стоимость квадратного метра колеблется от 112 до 120 тысяч рублей, тогда как квартиры в аналогичных локациях стоят от 190 тысяч рублей и выше. Разница в цене в Москве ещё более ощутима. Это объясняет растущий спрос на загородную недвижимость, которая позволяет приобрести больше квадратных метров за меньшую стоимость, — пояснила Екатерина Коган.

Она отметила, что уровень качества благоустройства, образования, дорог и транспортной инфраструктуры в Московской области находится на высоком уровне, что дополнительно способствует росту интереса к загородной недвижимости.

— На данный момент цена на загородную недвижимость остаётся стабильной во всех сегментах. Повышение цен стоит ждать уже осенью, когда начнётся "второй сезон". Также на рост окажет влияние повышение ключевой ставки, так как производители строительных материалов будут закладывать кредитные издержки в стоимость своих продуктов. Но всё это позже — август можно назвать выгодным периодом для заключения договоров строительного подряда, — считает руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Что касается трендов — в жизнь российского потребителя всё больше входит рациональность подхода. Большинство людей тяготеет к средней ценовой категории, когда можно построить качественно и надолго, но без излишеств.

— Мейнстримом уже который сезон является отказ от лишних площадей. Люди продумывают до мельчайших подробностей свои планировочные решения. Это помогает сэкономить на закупке. Также частым явлением становится "отложенная отделка" второстепенных помещений. "Лучше позже, но лучше" — это девиз сегодняшнего времени. Потребитель предпочитает качественно отделать спальни и кухню-гостиную, но отложить отделку кабинета или библиотеки, — добавил Вячеслав Котлов.

Авторы Нина Важдаева