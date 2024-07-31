Купить квартиру в ипотеку на вторичном рынке станет проще: что ждёт заёмщиков Цены на вторичном рынке будут снижаться: предложение растёт, а спрос снижается. В этих условиях покупателям становится проще выбрать квартиру под ипотеку. Но как её взять под минимальный процент? 30 июля, 21:11 Падает спрос на вторичном рынке жилья. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Кто сможет купить квартиру на вторичном рынке дешевле

Пока цены на вторичное жильё в городах-миллионниках России находятся в стагнации. Впрочем, уже в ближайшее время они начнут снижаться. Произойдёт это из-за высоких рыночных ипотечных ставок. К такому выводу пришли аналитики "Яндекс.Недвижимости".

В такой ситуации для покупателей появляется новый плюс. Некоторые собственники станут сокращать цены, чтобы быстрее продать квартиру. Также не исключено, что продавцы будут предлагать скидки уже в момент личной встречи при показе недвижимости и обсуждении сделки.

— В такой ситуации вырастет стандартный дисконт. Если раньше на вторичке он составлял 2–5%, то теперь он может увеличиться до 5–7%. Иногда будут встречаться и более ощутимые скидки — 10–20%. Впрочем, рассчитывать на такой большой дисконт стоит только в случае, если собственнику нужно быстро решить вопрос с продажей, — пояснили в "Яндекс.Недвижимости".

Сегодня на вторичном рынке в любом случае рыночная ипотека очень дорогая. Ставка уже после 15–16% считается заградительной, так что на рынке остались только те заёмщики, которым нужно добрать сумму до 2–3 млн рублей. В остальном сейчас время вкладов и "квартирного туризма", когда участники альтернативных сделок присматривают квартиры для себя подешевле. Если они приняли аванс за свой объект, то аналогов дешевле на замену найти непросто, так как продавцы в большинстве стараются держать цены. Так охарактеризовал обстановку на рынке руководитель офиса "Новослободское" агентства "ИНКОМ-Недвижимость" Денис Васильев.

— И первичному, и вторичному рынку не достаёт спроса. На вторичке снижение происходило уже с IV квартала прошлого года, новостройки "просели" с июля — после окончания основной льготной программы. На вторичке цены будут снижаться, пока ипотека не выйдет хотя бы на уровень 12–13% или пока цены на квартиры не снизятся до комфортного уровня для покупателя, — добавил Денис Васильев.

Как дешевле взять ипотеку на вторичное жильё

Первое, что можно сделать, чтобы сделать выплату ипотеки более комфортной и снизить общую сумму кредита, — это пойти на торг с собственником. Однако делать это необходимо грамотно и корректно.

— Не нужно указывать на недостатки жилья, аргументировать важность получения дисконта необходимостью ремонта или смены дизайна. Не стоит пытаться вызвать сочувствие у продавца, прибегать к сугубо личным причинам, аргументирующим потребность в скидке. Также не рекомендуется просить дисконт из-за внешних факторов: окружения дома, удалённости от остановок общественного транспорта. На такие характеристики продавец не может влиять, а значит, и не обязан предлагать дисконт, компенсирующий эти нюансы, — рекомендуют эксперты "Яндекс.Недвижимости".

Повысить шансы на получение скидки на вторичном рынке можно оперативностью выхода на сделку. Если покупатель быстро принимает решение, а не обещает вернуться в течение нескольких недель, постоянно откладывая сделку, продавец гораздо охотней пойдёт на снижение стоимости.

Ещё одна стратегия для сохранения комфортного ежемесячного платежа и снижения общего размера ипотеки — выбор недвижимости в более отдалённых локациях города. Спальные районы на окраинах отличаются хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью. Дорога до центра — до работы или учёбы — часто не превышает 30–45 минут.

Также при выборе жилья можно внести корректировки относительно параметров самого дома и квартиры. Например, изучить предложения в старом жилом фонде, где качество недвижимости и ремонт часто ничем не уступают более современным проектам. Можно рассмотреть варианты чуть меньшей площади или европланировки. Как правило, евродвушки, евротрёшки и прочие типы квартир этого вида планировки стоят дешевле стандартных двух- и трёхкомнатных квартир.

— Срок рассмотрения ипотеки — от 1 дня, максимальный процент по кредиту при этом достигает 25,2%. При этом есть банки, которые дают 15% по ипотеке на вторичную недвижимость. Тут нужно подавать заявку во все банки, чтобы выбрать минимальный процент. И чем выше будет первоначальный взнос, тем ниже процент по ипотеке, — рассказала инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова.

Сделать выплату ипотеки более комфортной можно также с помощью материнского капитала и подключения дополнительных сервисов банка для снижения ставки (подписка на различные услуги, оформление зарплатного проекта и др.).

— В более долгосрочной перспективе покупателю стоит рассмотреть рефинансирование. Так заёмщик сможет сделать условия кредитования более комфортными и изменить сумму ежемесячного платежа. Например, когда ключевая, а вместе с ней и рыночные ипотечные ставки снизятся. Для этого необходимо переоформить заём в том же банке, где изначально оформлялся кредит, либо в другом, где предлагаются более подходящие условия, — пояснили эксперты "Яндекс.Недвижимости".

Собирайте максимально прозрачный и полный пакет документов. Как на себя (на заёмщика), так и на объект покупки. Чем он ликвиднее и юридически чище, тем больше шансов на оперативное, более "простое" одобрение сделки банком. Такую рекомендацию дал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— При этом говорить о снижении цен преждевременно: есть ещё и ожидания продавцов. И они скорее сократят предложения и временно перейдут на арендный доход, чем сильно скорректируют свои цены, — считает Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева