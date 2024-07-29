Цены на вторичном рынке снизятся быстрее: Какие квартиры подешевеют Эксперты рынка недвижимости сходятся во мнении, что повышение ключевой ставки Центробанком приведёт к снижению цен на вторичном рынке. Сколько он составит? 29 июля, 09:25 Квартиры на вторичном рынке подешевеют. Обложка © ТАСС / Новосильцев Артур

Как вторичный рынок недвижимости отреагирует на повышение ключевой ставки

Рост ключевой ставки Центробанка до 18% приведёт к последующему увеличению ипотечных ставок. Всё это неминуемо сильно повлияет на рынок недвижимости в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

— В результате цены на вторичное жильё снизятся. До текущего момента мы имели дело со стагнацией на рынке готовых квартир: рост цен находился на минимальных показателях, а за последние несколько месяцев даже замедлился. По нашим данным, в городах-миллионниках и в целом по России увеличение медианной стоимости квадрата в июле по сравнению с июнем 2024 года составило менее 0,5%, — рассказал коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.

По его прогнозам, после повышения ключевой ставки тенденция к стагнации прекратится и, возможно, рынок вторичного жилья ждёт снижение цен.

Кроме того, отметил Евгений Белокуров, в условиях низкого спроса на вторичку собственники начнут чаще и охотней идти на торг. Стандартный дисконт на рынке готового жилья сегодня составляет порядка 2–5%. Более значительные скидки предлагали те продавцы, кто хотел реализовать квартиру быстрее.

Впрочем, на рынок недвижимости будет влиять не только повышение ключевой ставки. Есть и другие факторы. Соответственно, снижение цен на вторичную недвижимость будет не повсеместным. Какие-то квартиры подешевеют больше, а какие-то останутся в цене.

— На вторичном рынке ожидается сезонное повышение спроса в сентябре. Это традиционно происходит после завершения сезона отпусков. Такая же тенденция затрагивает удобные локации Подмосковья с развитой инфраструктурой и МЦД. Завершение программы льготной ипотеки повлияет в большинстве случаев на спрос на маленькие квартиры и особенно студии вторичного рынка до 28 м2. Такое жильё в Москве больше строить нельзя. Впрочем, эти объекты сами по себе достаточно дешёвые. Несмотря на высокую стоимость одного метра, в целом они стоят не более шести миллионов в Подмосковье и 15 миллионов в домах бизнес-класса Москвы, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

На сколько подешевеет вторичная недвижимость

По прогнозам Евгения Белокурова, стандартный дисконт, на который чаще всего соглашаются продавцы ликвидной вторичной недвижимости, вырастет до 5–7%. Также гораздо чаще будут предлагать и большее снижение — на 10%, 15% и даже 20%.

Возможно, будут и те собственники, которые откажутся от продажи квартиры из-за низкого спроса и переориентируются на долгосрочную аренду. В результате в ближайшее время мы можем наблюдать рост экспозиции съёмного жилья на рынке за счёт нераспроданных квартир.

Другая ситуация складывается на первичном рынке. После отмены льготной ипотеки с господдержкой, а также изменения условий семейной ипотеки рост ключевой ставки повлияет на новостройки ровно так же, как и на вторичку. Часть спроса, конечно, удержат программа для IT-специалистов, семей с детьми и специальные акции от застройщиков, траншевая ипотека, беспроцентная рассрочка, скидки.

— При этом глобального сокращения цен на первичном рынке мы не ожидаем в первую очередь из-за того, что в проекты заранее заложены конкретные механики финансирования. В результате рынок первички может ждать частичный переток аудитории на рынок загородной недвижимости, долгосрочной аренды или вторичку, где скидки станут более ощутимы, есть альтернативные сделки, а также возможность въехать в полностью готовую квартиру, — добавил Евгений Белокуров.

Он отметил, что на фоне повышения ключевой и, как следствие, роста ипотечных ставок покупка недвижимости станет действительно менее доступной. Однако уже можно предположить, что сейчас ставка находится на своём пике. Вероятнее всего, меры, предпринимаемые Центробанком, сработают — и в 2025 году в случае роста темпов дезинфляции станет возможным постепенное снижение ставки.

Авторы Нина Важдаева