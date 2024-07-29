С 1 августа подорожает аренда квартир: как изменятся цены на недвижимость В этом году на рынке недвижимости сложилась нетипичная ситуация, которая может заметно повлиять на стоимость аренды в августе. В чём особенность нынешнего сезона и как будут меняться цены в разных сегментах жилья? 28 июля, 21:25 С 1 августа вырастет спрос на аренду квартир. Обложка © Freepik

Как меняются цены на аренду недвижимости этим летом

В июле медианная стоимость долгосрочной аренды студий в России составляет 24 500 рублей, однокомнатных квартир — 23 000 рублей, двухкомнатных — 31 400 рублей, трёхкомнатных — 39 200 рублей. За последний месяц средняя стоимость съёмного жилья выросла на 3,6%. Такие цифры привёл руководитель сервиса "Яндекс.Аренда" Роман Жуков.

Стоит отметить, что в Москве арендовать студию можно по медианной цене 61 700 рублей, однушку — за 61 000 рублей, двушку — за 88 600 рублей, трёхкомнатную квартиру — за 146 600 рублей.

В Санкт-Петербурге медианная стоимость долгосрочной аренды ниже. Средняя цена съёмных студий — 31 600 рублей, однокомнатных квартир — 35 600 рублей, двушек — 62 700, трёшек — 87 400 рублей.

— За последний месяц цены немного увеличились, однако рост медианных ставок находится в рамках нормальных сезонных показателей. Июль — месяц, когда спрос традиционно активизируется: из отпусков возвращаются будущие арендаторы, в регионы к сезону начала трудоустройства в компаниях приезжают специалисты в поиске работы. Также съёмное жильё вместо общежития начинают искать абитуриенты и студенты. Высокий спрос приводит к быстрому вымыванию наиболее дешёвых квартир из экспозиции, что влияет на медианную стоимость квартир в целом, — пояснил Роман Жуков.

В этом году затишья на рынке аренды не наблюдалось ни зимой, ни весной. Арендаторы были довольно активны в этот период, который стандартно считается малопродуктивным. С июня зафиксирован новый подъём и оживление: количество запросов выросло на 20% в сравнении с показателями апреля и мая (эти два месяца по числу обращений были примерно одинаковыми), в июле спрос увеличился ещё на 5%. Количество запросов от нанимателей в июле примерно на 10% больше, чем в июле 2023 года. Такие цифры привела заместитель директора Управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости" Оксана Полякова.

— Нетипичное летнее оживление мы объясняем тем, что многие стараются найти варианты сейчас, до начала традиционного высокого сезона. Обычно он стартует во второй половине августа, но в условиях дефицита предложения и стабильно высокого круглогодичного спроса число обращений заметно выросло с первого месяца лета. Сейчас за эконом-жильём, образно говоря, арендаторы выстраиваются в очередь, — добавила Оксана Полякова.

Она пояснила, что, как только сравнительно дешёвая и ликвидная квартира появляется в рекламе, она сразу привлекает к себе внимание и сдаётся буквально за часы. Соответственно, все подобные предложения разбираются быстро и не успевают накапливаться в экспозиции.

Что будет с ценами на аренду в августе

Роман Жуков рассказал, что найти подходящий вариант с более низкой арендной платой можно даже в сезон высокого спроса. Например, сегодня минимальная цена студии в Москве составляет 23 000 рублей, однушки — 21 000 рублей. В Санкт-Петербурге минимальная стоимость этих двух типов квартир находится на отметке 14 000 рублей и 15 000 рублей соответственно. При выборе самого бюджетного жилья важно учитывать, что такие лоты могут быть расположены дальше от центра, места работы, учёбы, а также сдаваться без мебели.

— Когда квартира не обустроена, мы рекомендуем рассматривать такой вариант, если арендатор планирует въехать со своей мебелью или заранее запланирован бюджет на её покупку, — пояснил Роман Жуков.

По его прогнозам, август традиционно станет пиковым месяцем по спросу на долгосрочную аренду, что приведёт к небольшому росту стоимости. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение активности. В результате и спрос, и цены начнут сокращаться, а предложение более бюджетных лотов постепенно будет расти.

При этом для аренды недвижимости ждать сентября вовсе необязательно, найти квартиру дешевле будет возможно даже в августе.

— Чтобы сэкономить на аренде в "горячий" сезон, мы советуем постоянно обновлять актуальные предложения и подписаться на рассылку новых публикаций. Рекомендуется составить список наиболее понравившихся вариантов. Они могут быть как равны запланированному бюджету, так и быть чуть дороже. Определив для себя несколько наиболее подходящих квартир, нужно следить за изменением их цены. Обычно собственники снижают стоимость в течение трёх дней, если квартиру не удаётся сдать за этот период, — отметил Роман Жуков.

Он пояснил, что это правило касается только жилья массового сегмента — квартир, сдающихся в сталинках, хрущёвках, брежневках, проектах конца 1990-х – начала 2000-х годов или вчерашних новостройках комфорт-класса. Арендные квартиры в дорогих проектах: бизнес-, премиум-, элит-классе — меньше всего подвержены такому снижению. Владельцы высокобюджетной недвижимости обычно не торопятся со сдачей и готовы ждать "своего арендатора" столько, сколько понадобится.

Оксана Полякова считает, что в этом году общая деловая активность, которая традиционно растёт с августа, дополнительно подстегнёт и без того высокий спрос в сегменте аренды. Цены увеличатся ещё на 5–10%.

Рынок оживает ближе к 15 августа, когда активно начинают искать арендное жильё студенты и сезонные работники. Кроме того, возвращаются те, кто сдавал квартиры на летний период. В этом году не будет существенных изменений этих тенденций. Удорожание коснётся наиболее бюджетных квартир с хорошей транспортной доступностью. Такой прогноз сделал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Если говорить об области, то, по его оценкам, прибавят в цене квартиры и ИЖС в тех локациях, где в прошлом году запустили МЦД. Ведь инфраструктура данного проекта улучшается динамически.

— По мнению ряда экспертов, к концу года стоимость долгосрочной аренды может вырасти в два раза, однако мы считаем, что такая оценка сильно завышена. По нашему мнению, во втором полугодии арендные ставки будут корректироваться в рамках сезонного роста цен. Пик ценового роста в сегменте долгосрочной аренды традиционно наступает в сентябре, что обусловлено ростом активности арендаторов, — до 50% в конце августа – начале сентября по сравнению с другими периодами, например началом лета и весной, — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды "Авито.Недвижимости" Константин Каменев.

Под влиянием спроса доступные для аренды варианты уходят из экспозиции быстрее, из-за чего закономерно сокращается объём предложения. Обычно в октябре предложение начинает восстанавливаться, спрос постепенно уменьшается, цены снижаются и стабилизируются до пика в следующем годовом цикле.

Константин Каменев добавил, что с начала нынешнего года из-за высоких рыночных ставок по ипотеке вторичные квартиры продаются сложнее, поэтому многие потенциальные продавцы мигрируют на рынок аренды жилья. За счёт этого наблюдается дополнительный рост предложения на уровне 2–3% каждый месяц. С ростом предложения увеличивается и конкуренция за нанимателей, что немного сдерживает арендные ставки.

Авторы Нина Важдаева