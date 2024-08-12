Путин поддержал мораторий на выплату по кредитам в приграничье, атакованном ВСУ

Российский лидер Владимир Путин поддержал мораторий на выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, в приграничье, которое было атаковано ВСУ. Соответствующее заявление президент сделал в понедельник, 12 августа, в ходе совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

"Да-да-да, надо обязательно это сделать", — отметил глава государства в разговоре с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Вопрос в ходе заседания поднял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.