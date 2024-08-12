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12 августа, 12:48

Путин поддержал мораторий на выплату по кредитам в приграничье, атакованном ВСУ

Российский лидер Владимир Путин поддержал мораторий на выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, в приграничье, которое было атаковано ВСУ. Соответствующее заявление президент сделал в понедельник, 12 августа, в ходе совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах.

"Да-да-да, надо обязательно это сделать", — отметил глава государства в разговоре с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Вопрос в ходе заседания поднял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Напомним, ранее подобное решение приняли для заёмщиков из Курской области. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что этот вопрос будет оперативно проработан и подобные меры могут быть введены также в Белгородской и Брянской областях.

Тем временем в приграничье продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые попытались прорваться в Курскую область 6 августа. В Курской, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). В общей сложности за время боевых действий в Курской области противник уже потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику. От действий украинской армии страдает мирное население, 17 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

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Life.ru

Никита Осипов
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