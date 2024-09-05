Зеленский рассказал о «плане победы», который он представит Байдену

Вылазка ВСУ в Курскую область входит в «план победы» Украины. Об этом в интервью NBC News заявил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что хотел дождаться успеха украинской армии на российской территории, прежде чем представить «план победы» президенту США Джо Байдену.

По его словам, Киев планирует «удерживать» приграничные территории Курской области в течение «неопределённого времени», потому что это является неотъемлемой частью «плана победы», который состоит из пяти пунктов. Однако, как отметил Зеленский, без помощи западных партнёров Киев самостоятельно не справится.

«Я построил этот план согласно тому, что он может быть реализован благодаря нашим партнёрам, а не благодаря желанию или нежеланию РФ», — сказал он.

Также Зеленский добавил, что Вашингтон якобы не знал о готовящейся операции ВСУ в Курской области, а дальнейшие планы по действиям Киева на российской территории он озвучивать не будет.